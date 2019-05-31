吃乾麵「狂倒半碗辣醬」！30歲男爆發氣喘…四肢發青插管急救



▲無辣不歡的男子餐餐都加辣椒醬，沒想到竟引發急性氣喘。（圖／南投醫院提供，下同）



記者李佳蓉／綜合報導

你也是無辣不歡的辣食主義者嗎，小心氣喘發作！一名30歲患有氣喘的男子，幾乎餐餐都要加辣椒醬，某晚在麵攤用餐時，在乾麵上加了半碗辣椒醬，沒想到半夜突然氣喘發作，出現呼吸困難，使用噴劑也沒用而緊急就醫，經插管治療後送入加護病房治療，待病情漸趨穩定後成功拔管脫離呼吸器，現已出院。

根據衛福部南投醫院了解，黃男嗜辣，除了在外用餐必定加辣之外，也會自製辣椒醬以確保可隨時享用。由於他平時少有氣喘發作的症狀，因此雖有隨身攜帶噴霧劑，但未規律使用，僅打算在急性發作時緩解用，沒想到這次氣喘發作這麼嚴重，噴霧劑無法壓制，甚至呼吸困難加劇。



南投醫院胸腔內科王耀麟醫師表示，病人在剛入院時，出現呼吸短促、呼吸費力、盜汗、雙眼呆滯及四肢末梢發紺等症狀，因此安排插管治療。



▲男子因吃辣醬誘發急性氣喘，緊急送醫插管治療。

請繼續往下閱讀...

王耀麟表示，氣喘是種慢性呼吸道發炎疾病，當天氣變化、空氣汙染、感冒、抽菸或接觸到過敏原時可能引發氣喘急性發作，但像酒精、辣椒等刺激性的食物也因容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、氣喘、心悸等症狀，而誘發氣喘。可能會出現反覆咳嗽、胸悶、哮喘及呼吸困難等症狀，嚴重時危及生命。

王耀麟建議，氣喘患者應飲食清淡、生活作息規律，避免過敏原刺激，並且定期返診接受相關檢查與診療，規律服藥，以有效控制病情。