舞蹈師「狐臭+多汗」超尷尬　新技術讓她擺脫「濕妹」

▲賴豐傑醫師說「二代清新微波熱能技術」，可更安全、有效達到腋下「除臭、去汗、減毛」同時一次搞定的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名舞蹈老師，只要一緊張或運動量大時容易大量出汗，最讓他尷尬又困擾的是腋下臭味的問題，每當舞動身體或近距離解說時，異味令人退避三舍，讓她覺得很丟人，這是所謂的「多汗症」與「狐臭」，奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑博士指出，新一代非侵入式微波熱能技術同時去汗及除臭，讓患者告別多年夢魘。

賴豐傑醫師指出，該名患者容易因為緊張，或輕微運動便大量出汗，尤其是在腋下，出汗量更是正常人的5倍之多。此外，多汗的情況若經細菌感染，還會發出難聞的氣味，就是所謂的「狐臭」，讓人退避三舍。

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其實汗腺具散熱、調節體溫及排泄的功能，分布於全身皮膚，於頭頸部，腋下及雙手部位尤其發達。人是恆溫的動物，需保持一定的體溫，而體溫的調節是由交感神經控制，當汗腺的腺體受交感神經刺激而過度分泌時稱「多汗症」。

多汗的原因可分原發性及繼發性兩種；原發性多汗佔大多數，其原因主要是因為交感神經反射的亢進引起異常排汗。發生最多的部位是在腋窩、手心及腳底這些汗腺分佈較多的地方。

但是多汗症也可繼發於某些精神神經疾病、代謝性疾病、內分泌紊亂、腫瘤及藥物等，上述因後天其它疾病而導致的症狀稱為繼發性多汗症。當雙手的多汗在考試寫字時也會因手上的汗水太多而弄溼紙張，或因手太濕而不敢和人握手，這樣汗流不止的情況，往往會造成生活上的諸多困擾，影響正常社交及工作。

狐臭的成因是腋下大汗腺（頂漿腺）活動力旺盛，其分泌物當中的脂肪酸與表皮細菌產生反應而衍生狐臭。狐臭雖然不是個會惡化的疾病，但因狐臭氣味特殊且難以遮掩，容易引起旁人側目，間接覺得與衛生習慣有關，進而迴避，直接或間接中也影響了他人的印象與社交人際關係。

根據清新微波亞太區市場調查指出，每10人就有一人飽受腋下汗水或異味問題的困擾。另臨床觀察發現，求診病人近8成為20-54歲，每3人就有2位有家族病史，在夏天及秋天就醫者較多。

由於腋下多汗症的病人，腋下皮膚出汗量為一般人的5倍，造成生活中極大的困擾，因此主動就診比例很高。從醫學診斷而言，當症狀已超過6個月，並伴隨下列主客觀條件中的兩項，就達到必須治療的標準：一、稍為活動，腋下兩側就多汗。二、異味已對日常活動造成影響。三、家族親人有相同病史。四、在20歲以前就常發生。五、打開空調至攝氏26度以下還會出汗。六、其它體質方面的評估。

過去腋下多汗及狐臭多以手術治療居多，然而這是侵入式治療，民眾治療意願較低。現已有非侵入性的清新微波療程，通過美國食品藥物管理局（以下簡稱FDA）及台灣衛褔部認證，毋須開刀，便可深度破壞汗腺，有效改善腋下多汗及狐臭問題，單次療程僅需花費一個小時，效果持久。

以往治療方法有擦拭止汗劑、螺旋刀刮除術、交感神經切除術、肉毒桿菌的注射及銣雅各雷射等，而這些治療方式都有其限制，以下也歸納提供民眾參考：擦拭止汗劑：止汗劑的效果只能短暫維持且易導致接觸性皮膚炎及色素不均。汗腺刮除術：刮除位置難以拿捏，醫師技術的好壞對於未來復發的機率影響非常大。交感神經切除術：其他部位容易有代償性出汗的後遺症。注射肉毒桿菌：必須每3~6個月就注射一次，費時又費錢。雷射溶脂燒灼術：復發機率極高，對周圍皮膚組織破壞力較強。銣雅各雷射治療：能量、深度難以到達汗腺，必須多次治療且復發率極高。

而新式「微波熱能除臭、去汗術」為改善腋下多汗症及狐臭較安全的治療方式。微波熱能除臭、去汗術是利用非侵入性微波技術來治療腋下汗腺，並持續地減少腋下排汗量的先進科技，可說是狐臭及多汗症者的福音。微波熱能除臭、去汗系統以發射微波能量深入真皮層與皮下脂肪之間的接口處產生熱能，加熱汗腺令其萎縮；水冷卻系統在治療期間同時運作進行瞬間冷凍表皮，確保不會灼傷皮膚，整個療程為非侵入式。治療能量溫度維持60℃，到達此溫度才可有效讓汗腺萎縮，而表皮層則受到水冷卻保護機制，降至15℃的範圍。冷卻系統可保護表皮及真皮層上方不受熱能影響。由於汗腺不再新生，因此可維持持續性效果，且理論上不會出現代償性出汗的問題。