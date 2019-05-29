影／肛門狂滴血！她長痔瘡羞就醫…拖到「爆菊花」慘靠衛生棉接血

▲一名40歲女性長痔瘡不敢就醫，竟拖到爆菊狂滴血。（圖／ETtoday示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名40歲女性有「痔瘡」問題，但羞於啟齒，直到整個「爆菊」，肛門不斷出血，必須長時間用衛生棉接血，才緊急求醫。收治該病例的台北市立聯合醫院家醫科醫師姚偉明指出，痔瘡其實是靜脈曲張的一種，久坐、久站、久蹲，包括上廁所太久，都是痔瘡高危險群。

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姚偉明受訪時表示，該名案例大小號都超過30分鐘，一直在滑手機，沒有專心在排便，平常也喜歡吃加工食品，不愛喝水、吃蔬菜，導致糞便偏硬，糞便會有排不乾淨的感覺，因此常常要來回上廁所，就診時已經嚴重到屁股的血是用滴的。

姚偉明說明，靜脈主要作用是將身體血液輸送回心臟，而血液要從下半身回流至心臟，需倚靠靜脈中的瓣膜阻擋血液逆流至低處，若長時間維持相同姿勢，造成靜脈因壓力過高而失去彈性，使得血液回流不易或瓣膜功能異常，就會導致靜脈血管擴張變形和病變。

為什麼久坐、久站容易發生靜脈曲張？姚偉明解釋，長期久站會使腿部壓力上升，造成靜脈曲張，同樣的概念，如果經常用力排便或長時間蹲坐廁所，也很容易導致肛門靜脈高壓而膨大凸出，這時候就會形成痔瘡。

現代上班族習慣久坐、缺乏運動、加上排便不順，都是造成痔瘡如此普遍的原因，但很多人讓痔瘡一直出血，拖到貧血、臉色發白甚至頭暈，才來就醫。姚偉明坦言，根據臨床觀察，罹患痔瘡的男女比例約為九比一，但其實從醫學角度來看，男女發生率應該不相上下，只是女性常因為難以啟齒，而羞於就診。

姚偉明強調，如果拖到痔瘡越來越大顆，最後就只能藉由手術來收拾殘局，而且就算開刀，還是可能復發，建議最好還是從改善生活和飲食習慣著手，並搭配藥物改善血管擴張情形，才有機會真的擺脫痔瘡。