為抱金孫逼健檢！六月新娘患婚前憂鬱症...醫勸結婚前先想7點

▲結婚後因與公婆同住，婆婆要求辭掉工作，專心在家備孕，因而罹患憂鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

【健康醫療網記者林怡亭／報導】

準婆婆為抱金孫逼健檢 六月新娘崩潰大哭憂鬱就醫

有位32歲的雅婷（化名）在上市公司擔任部門主管，被愛情長跑十年的男友求婚後，開始積極規劃婚事，滿心期盼成為幸福的六月新娘。因暫無生孩子的打算，雅婷預計婚後先購置小家庭套房，享受夫妻獨處的甜蜜時光；然而，未來的婆婆卻堅持媳婦一定要與公婆同住，並要求她結婚前先辭掉工作、專心在家準備懷孕，好讓他們早日抱得金孫。

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一開始，雅婷柔性拒絕這些要求，希望婚後再從長計議，沒想到抱孫心切的準婆婆直接闖進公司，嚷著要她立刻遞出辭呈，更在眾目睽睽之下將她拖去醫院接受健康檢查。雅婷轉而向男友求助，男友卻只勸她要忍耐，「以後我媽就是妳媽，照她意思做就沒事了」，對未來婆婆的作為一概默許。孤立無援的雅婷自此食不下嚥、夜不成眠，面對婚禮籌備變得消極，也排斥他人對結婚的祝福，常常沒來由的暴怒或大哭，狀況長達兩個月，經求助精神科醫師後診斷為「婚前憂鬱症」。

對婚後生活產生不安與迷惘 婚前憂鬱症影響準新人身心健康

身心診所院長楊聰財醫師表示，現在年輕世代的婚姻觀趨向個人主義，較追求與另一半的自由親密關係，跟過去傳統的支配控制模式大相徑庭，當兩個不同世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。尤其華人社會的女性，大多被要求配合男方提出的條件，因而造成身心巨大轉變，以致產生價值觀差異或環境適應障礙，例如：家長強勢介入結婚籌辦、不知如何面對未來的公婆及擔心婚後生活受到限制等等，在結婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等憂鬱症症狀，因而稱之為「婚前憂鬱症」。

遵循婚姻協談七大要點 預習未來生活以利發展幸福婚姻

楊聰財醫師說，「婚前憂鬱症」出現的症狀及程度因人而異，建議可採婚姻協談合併藥物治療，透過專業心理專家採婚姻協談，讓雙方先找出問題源頭，再針對問題討論對應的策略，進一步探討彼此需求，及對婚姻生活訂定近、中、遠程的目標，並鼓勵雙方攜手達成。同時由專業醫師搭配藥物來改善焦慮、憂鬱及失眠等症狀，紓緩患者的負面情緒，早日恢復正常的生活。

婚姻並非兒戲，楊聰財醫師強調，經營婚姻是一輩子的事情，若情侶之間有步入婚姻的計劃，建議遵循「婚姻協談七大要點」，預習未來婚後生活可能面臨的各種情況，討論出最適合彼此的處理方式，以利發展出幸福、長久的婚姻關係。若是在即將進入婚姻生活時，因身心不適應而導致憂慮、焦慮等情形，嚴重影響睡眠或飲食者，也應主動向專業醫師求助。

※婚姻協談七大要點：

1、探討婚姻的意義：互相瞭解對婚姻的想法及結婚動機

2、學習與伴侶溝通：學習適當表達自己的想法、情緒以及肢體語言

3、瞭解婚姻角色：確認彼此在婚姻中的角色，討論出合適的相處模式

4、處理婚姻衝突：討論發生衝突時的處理方式

5、確認婚姻關係：討論婚後各自原生家庭的關係處理方式

6、釐清性與家庭計劃：釐清彼此性的需求及喜好上的差異，與未來生育的規劃

7、規劃經濟與職業：討論婚後在家庭經濟與個人工作上的想法，並擬定未來開銷管控模式

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資料來源： healthnews.com.tw