林口長庚研究大樓正式啟用　地下2層樓都給「動物」住

▲林口長庚研究大樓正式啟用，地下2層都給「動物」住。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

林口長庚研究大樓今（23）日正式啟用，長庚醫療財團法人王瑞慧董事長表示，研究是醫療創新與提升的根本，長庚醫院每年發表的論文超過2300篇，在全國醫院中排名第一，研究大樓啟用後，有望提供最優質的研究環境給所有研究團隊，再創長庚研究巔峰，也為台灣生技產業及轉譯醫學帶來新的里程碑。

林口長庚醫院研究大樓啟用典禮於上午10時30分舉行，眾多貴賓到場祝賀暨觀禮，長庚醫療財團法人董事會王貴雲董事、林澤安董事、李鴻鈞董事等均出席。

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長庚決策委員會程文俊主委表示，創辦人王永慶先生開辦長庚醫療體系後，對醫學研究的投入不遺餘力，希望能持續提升醫療專業與健康照護水準，他高瞻遠矚於2005年1月19日核定興建研究大樓，以深耕醫療研究領域，提升醫療科技水準及研究能量。

▲林口長庚研究大樓引進許多新穎設備。

斥資33億元打造的林口長庚研究大樓坐落於永慶尖端科學園區，為一棟地上10層、地下2層之建築物，樓地板面積共1萬4934坪，一樓為挑高大廳，設有一間可容納450人的綜合會議廳與2間會議室；2、3樓設有獲得OECD GLP與ISO 17025等國際認證的實驗室，地下2層樓則擁有國內最新且具自動化管理的「實驗動物中心」，提供完整先進的研究需求。

林口長庚研發展翁文能表示，動物實驗是醫療生技發展過程中基礎卻重要的一環，因為許多動物與人類的遺傳基因相近，從生理、代謝到發育等的表現都極具參考價值，研究大樓啟用後，且能加速國內生技產業及轉譯醫學之發展，強化台灣的國際競爭力。

▲目前實驗動物中心的住客以鼠兔為主。

林口長庚副院長馮思中則指出，實驗動物中心會設在地下2層樓，是因考量震動易影響動物照養及造成影像數據不準確，內部設有動物飼養區、亞洲第一套隧道式自動化清洗整合系統、實驗區、智慧型開刀房，均為全換氣空間，溫、濕度及房室壓差等全部電腦控制，完全符合「國際實驗動物管理評鑑及認證協會(AAALAC)」的認證規範。

目前入住的實驗動物老鼠、兔子為主，將可提供完善的動物影像攝影、基因轉殖、基因剔除、胚胎冷凍以及免疫組織鑑定等實驗服務，以期能將動物研究成功應用在臨床試驗。