影／媽坐月子切肝救罕病兒！　北榮幫25天娃換肝「再創全台紀錄」

▲媽坐月子切肝救罕病兒！北榮幫25天娃換肝「再創全台紀錄」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

3月21日出生的張小弟，出生不久就出現猛爆型肝衰竭，急需肝臟移植，經成大醫院轉介到台北榮總後，由醫療團隊幫僅25天大的他進行移植手術，由尚在坐月子的母親捐贈左葉部肝臟，經歷9小時將肝臟縫入體內，創下國內活體肝臟移植年紀最小紀錄。現在2個月大的張小弟術後恢復良好，將於近日出院返家。

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台北榮總兒童外科主任劉君恕表示，新生兒血鐵沈積症為母親懷孕時於子宮內產生特別針對胎兒肝細胞的抗體，會破壞胎兒肝細胞並產生肝臟及其他組織中鐵質沈積，胎兒出生後隨即發生低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等等肝臟衰竭的症狀，甚至多重器官衰竭，只能靠肝臟移植救命。

張小弟是在出生15天、體重僅3.5公斤時確診新生兒血鐵沈積症，台北榮總兒童肝臟移植團隊在術前先給予免疫球蛋白治療、多次血漿置換，及連續性血液透析治療，控制穩定病況，等到體重3.8公斤後才進行手術，經歷9小時手術，母子均安。

▲新生兒肝臟移植手術。（圖／記者嚴云岑攝）

近年來台灣最小的活體肝臟移植案例，為出生52天大的穆小弟，同樣也是新生兒血鐵沈積症患者，2017年由成大醫院林永傑醫師轉介至北榮就醫，由劉君恕主任進行肝臟移植，當時是由爸爸捐贈左側肝的第三小節，成功挽救生命，也創下當時最年幼紀錄，沒想到不到2年，就被同一團隊刷新。

劉君恕表示，新生兒肝臟移植極為困難，主要原因有二，一為血管大小不合，二為新生兒腹部容積太小，就算移植成功，也無法馬上縫合腹部。因此醫療團隊在取出捐贈者肝臟後，會先進行「左側葉減積」，等到腹水消退後，再一步步將腹部縫合。

▲張小弟切除的病肝。（圖／記者嚴云岑攝）

劉君恕提到，張小弟轉到北榮後，原本是爸爸要自告奮勇捐肝，但因爸爸體型壯碩，醫療團隊評估張小弟腹部可能裝不下，如果硬做，死亡率恐超過80%。醫療團隊轉而詢問體型較為嬌小的媽媽要不要捐，媽媽毅然點頭，由於媽媽仍在坐月子，爸爸聽到答覆後，瞬間掉下眼淚。

這是台北榮總今年4月完成的第二例活體肝臟移植案例，在幫張小弟進行手術前，劉君恕就帶領兒童肝臟移植團隊，赴越南河內國家兒童醫院，幫一位11個月大、體重6.7公斤的罕見第二型進行性家族性肝內膽汁滯留症（PFIC, type 2）肝衰竭的女嬰進行移植手術，同樣創下越南活體肝臟移植最年幼紀錄，讓台灣優質醫療揚名世界。

▲台灣最小的活體肝臟移植案例。（圖／記者嚴云岑攝）