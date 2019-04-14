罕見外孕！25歲少婦剖腹產...驚見「6周大胚胎」已有心跳

▲患者發生罕見剖腹產疤痕處子宮外孕情形。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

一名25歲吳姓婦女，曾經接受過三次剖腹產，此次因早期懷孕到醫院就醫，醫師檢查赫然發現一個懷孕約6週多的胚胎，竟然著床在先前剖腹生產的疤痕位置，而且已經發育到有心跳，若不盡早處理恐有子宮破裂的危險。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，「剖腹產疤痕處子宮外孕」，是指曾有剖腹產史的婦女，在以前剖腹手術切開的子宮肌肉層部位，其疤痕處有妊娠囊的植入。這種罕見症狀，若未能早期發現，成長的胚胎很快就會撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮來止血，嚴重時甚至會因失血過多而導致死亡。

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▲圖中紅圈處為剖腹產疤痕處著床之胚胎。（圖／大千綜合醫院提供）

副院長林敬旺幫吳小姐做腹腔鏡手術時發現，她因為先前的三次剖腹產導致骨盆腔嚴重的沾粘，子宮及膀胱幾乎整個黏在腹壁上，在經過小心分離沾黏後，劃開了剖腹產疤痕，成功摘除子宮外孕組織。透過剖腹產疤痕處縫合及預防再次沾黏措施，不僅保住了她的子宮與生育能力，也因微創手術傷口小、復原快，手術後兩天病人即康復出院，一星期後回診的超音波發現原先的剖腹產疤痕已幾乎癒合。

林敬旺表示，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在「輸卵管」約占97%，其他3%則發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位。而剖腹產疤痕處子宮外孕則相當罕見，甚至很多婦產科醫師都沒有遇過。

▲術後檢查剖腹產疤痕（紅圈處）已恢復。（圖／大千綜合醫院提供）

近年來隨著剖腹產率的上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢，對曾經有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫師確定胚胎是否在子宮內正常位置懷孕，如果有疑問一定要盡早轉診到有經驗的醫院來確診及處置。