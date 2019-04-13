疾病擬人回來了！系列第二彈頑固帥大叔結核病登場

▲疾病擬人-結核病登場。（圖／翻攝自Facebook疾病管制署 - 1922防疫達人粉絲專頁）

記者洪巧藍／台北報導

疾病擬人又回來了！疾病管制署11日推出2019全新系列，由帥氣大叔結核病打頭陣，復古又未來感的設定全都與疾病的傳染途徑、特性相關。疾管署透露，本次系列總共有8個角色，且與更多繪師合作，希望用不同風格讓更多人關注傳染疾病。

疾管署去年11月在臉書粉專推出一系列疾病擬人，嘻哈男孩流感、美艷大姐姐登革熱等角色引起熱烈迴響，這次2019系列率先登場的是帥氣大叔結核病。

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根據粉專公布的設定，結核病暱稱爆爆博士Doctor Time Bomb a.k.a Dr. TB（TB為結核病縮寫），個性看似豪放，其實是十足的笑面虎，行事不按牌理出牌，職業是天才發明家，會召喚爆爆機器人，在人群之中投放無色無味的氣體炸彈，讓接觸到的人受到感染。和博士相處久的人，會莫名開始出現咳嗽和體重下降的徵狀。

疾管署副署長羅一鈞透露，之所以設定為大叔，是因為結核病是一個很古老的疾病，整體造型上穿著復古全套西裝，但又背著具有科技未來感的機器人，代表結核病不止現今普遍存在，如果不採取行動，未來會進化成更難對付的多重抗藥性結核。至於隨機在人群中投放氣體炸彈並操縱炸彈爆炸，就與空氣傳播、潛伏感染特性相關。

▲結核病雜誌圖，標語上依舊藏許多哏。（圖／疾管署提供）

羅一鈞解釋，結核病是國內每年新增人數最多的傳染病，主要透過飛沫及空氣傳播，尤其是曾經與傳染性的病人長時間在通風不良的狀況下接觸，呼吸一樣的空氣，就有可能因此得到潛伏性感染。

一個健康人受到結核菌感染後，通常不會立即發生結核病症狀，而結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病（即潛伏結核感染期, LTBI），一般人受到感染後一生中約有 5-10% 機會發病，但如果在發病之前就接受「潛伏結核治療」可有效減少日後發病的機會。

其他巧思還包含生日設定3月24日為世界結核病日，有隨口吐痰的習慣，討厭戴口罩、卡介苗等結核病預防方法；雜誌封面上的標語也依舊藏有許多哏，包含五月天頑固的歌詞、近來受到高度關注的台劇《我們與惡的距離》，還提到大甲媽祖和白沙屯媽祖繞境活動，下期預告則是曾經紅極一時的「麥阿喜（Dragostea din tei）」，宣告麻疹等著上場。

疾管署表示，傳染疾病議題亟需重視，特別是年輕人出國、國際交流的機會增加，傳染病威脅風險更高，卻可能出門不知預防，返國還帶回疾病。疾病擬人在推廣效益上相當顯著，去年11月推出後短短一個月疾管署粉絲團按讚人數增加兩萬，來到十萬多人，而且粉絲的平均年齡也明顯下降。

有不少網友發現結核病的畫風和先前流感等人不同，疾管署表示，2019系列規劃結合更多繪師合作，希望讓風格更加豐富，吸引更多年輕族群來關心傳染疾病。