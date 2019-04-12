狗狗吐了怎麼辦？看「嘔吐物顏色」快就醫...咖啡色=胃出血！

圖、文／毛起來 MaoUp

各位家長們～有很多原因會造成汪汪嘔吐喔！以下按嘔吐情況，由輕微到嚴重，教大家快速分辨汪汪到底怎麼了，一有嘔吐的情況，第一時間要禁食外，還要把握汪汪黃金救治期，遇到狗狗嘔吐不慌張，立即分辨速就醫！

1．白色／透明（消化道液）

白色透明消化道液

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白白、稀稀的液體是胃液，也就是胃分泌的胃酸，這類大都是以急性胃炎最常見！如果吐完就正常，可以先不急著看醫生，只要禁食12小時就可以了；但要是很黏很稠像奶霜那樣，就要注意囉！大多數是食道的問題。如食道異物（食物卡在食道內，通常是骨頭居多）或是心臟的先天性疾病~永存性右動脈弓，這點可以由醫生的檢查得知。

總之如果持續嘔吐的話，還是趕緊就醫，可能是胃腸道阻塞異物的問題，甚至是肝臟、腎臟或胰炎引起的嘔吐喔！

2．黃綠色（膽汁）

黃綠色膽汁

如果是黃綠色的液體，那就是膽汁被吐出來了！這樣要趕緊就醫，因為汪汪的問題就不只上述的肝腎胰等情況了，

還有胃腸道潰瘍的可能啊！

3．咖啡色（胃部出血）

咖啡色胃部出血

吐出的不是飼料或是食物的顏色，而胃液的顏色是咖啡色時，這就代表胃部出血！常見的是胃潰瘍與十二指腸潰瘍喔～

4．鮮紅色（急性出血）

鮮紅色急性出血

我的天啊啊啊啊！現在、立馬、即刻帶好外出的用品，抱著你家毛孩直奔獸醫叔叔那呀呀！這是急性出血，說甚麼都要立即就醫，把握關鍵的黃金救治期，狗狗有嘔吐的情況，第一時間要禁食並盡速就醫，不要讓小發炎釀成大潰瘍。

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