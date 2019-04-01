屁股爆膿汁一坐就濕！　他「內褲塞厚衛生紙」10年不敢交女友

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高雄一名27歲的男子從高中開始腋下和臀部常反覆出現膿包，而且一坐下就會擠爆噴出膿汁，這十年來都得用厚厚一疊衛生紙塞在內褲裡「預防」爆汁，也不敢交女朋友或是去游泳，後來前往高雄長庚醫院就診，才知道是罹患化膿性大汗腺炎，經過一週一針的免疫製劑終於擺脫「一坐就濕」的困擾。

▲男子因為臀部常常爆出膿汁，只好把衛生紙塞在內褲裡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

根據《蘋果日報》報導，負責診治的高雄長庚醫院皮膚部主治醫師曾涵琪提到，這名病患起初以為臀部的膿包與硬塊只是爛痘子，在其他醫院治療卻都沒有改善，直到連腋下、大腿內側都出現膿包，痛到根本無法碰觸才轉到高雄長庚救治，雖然青春痘和化膿性大汗腺炎都是毛囊疾病，但前者會自發性反覆發炎，後者則是外來細菌感染，如果放任讓病情反覆發作，除了皮膚表面會留下疤痕，皮下還有可能出現廣泛性的膿瘍或是壞死組織，幸好經過健保專案施打免疫製劑，病況已經有效改善。

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其實，化膿性汗腺炎也稱作「反常性痤瘡」（acne inversa），最常發生在20歲至50歲的成年人身上，通常出現於特定大汗腺部位，第一好發部位為腋下，其次為腹股溝、會陰部與肛門周圍、臀部、乳房下方等，因位置隱密，部分病患感到不自在會選擇不就醫，但如果長期放任不理，最嚴重有可能併發蜂窩性組織炎或敗血症而喪命。

▲化膿性汗腺炎第一好發部位是腋下。

台大醫院皮膚部醫師廖怡華過去接受《ETtoday新聞雲》採訪時曾表示，化膿性汗腺炎的致病原因不明，在台灣盛行率約0.05％，女性罹患此病的機率比男性多3倍，可能與遺傳或荷爾蒙有關，而抽菸與肥胖也是造成誘發疾病的高危險因子，因為肥胖會導致皮膚皺摺磨擦變多，增加細菌滋長的機會，如果又穿著緊身的衣褲，則更容易導致發炎。

廖怡華也提醒，除了上述提到的可能原因外，辛辣食物也會增加化膿性汗腺炎的發生機率，患者最好避免過度暴露於濕熱的環境中，調整生活飲食，避免辛辣重口味、高糖飲食及乳製品，才能讓病情得到妥善控制。