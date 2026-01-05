「棕色脂肪」讓人冬天不怕冷　醫：對低溫無感要注意3種病

▲有些人在冬天照樣穿短袖，可能是體質較不怕冷，但也要注意是否有甲狀腺異常等問題。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／綜合報導

今白天晴朗舒適，但根據氣象預報，明晚將變冷，本周低溫甚至可能掉到5度以下。醫師說，許多民眾會發現某些人似乎特別不怕冷，冬天也常穿短袖，這未必是逞強，而是與能產熱的「棕色脂肪」較活躍有關，不過若長期對低溫沒反應，要注意可能甲狀腺或自律神經出問題，不能一概視為「體質好」。

胸腔暨重症醫師黃軒今於臉書分享，多數人對「脂肪」的印象停留在囤積熱量，但棕色脂肪的功能正好相反，其受到低溫刺激時，會直接燃燒能量、產生熱量，幫助維持核心體溫；研究發現，棕色脂肪活性較高者，在寒冷環境中主觀冷感明顯較低，有如體內自帶暖爐。

黃軒寫道，棕色脂肪的多寡及活性，無法靠後天鍛鍊完全決定，而是與基因、年齡、生活環境密切相關；一般來說，年輕族群擁有較多棕色脂肪，身體啟動產熱機制的速度也較快，而長期處於偏冷環境，身體對低溫的適應能力也會提升。

除了脂肪型態，運動習慣同樣影響是否怕冷。黃軒指出，規律運動者往往肌肉量較高，而肌肉本身就是產熱器官，亦可提高基礎代謝率，使自律神經調節更有效率，所以即使穿得較少，核心體溫仍可維持相對穩定。

此外，「冷不冷」也和大腦有關。黃軒寫道，冷刺激經由周邊神經傳遞後，而每個人大腦對訊號的解讀強度不同，一樣的氣溫，有人覺得尚可，有人卻受不了，這是神經調控不同，和意志力無關。

黃軒提醒，不怕冷不一定代表強壯，若在寒冷環境中異常不覺得冷，同時有疲倦、體重下降、心悸、手抖，或怕熱、皮膚乾燥等狀況，應留意是否有甲狀腺功能異常、自律神經失調或感覺神經問題。

黃軒指出，寒冬穿短袖可視為身體條件的展現，但要確認自己是否真的撐得起這樣的選擇，若有心血管疾病、糖尿病，或年齡偏高、體重偏輕，天冷時最好還是加強保暖，對健康較有保障。