「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

▲醫師指出，臉部皺紋成因多元，需經專業評估後再選擇合適治療方式。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

49歲的黃女士多年來為臉部皺紋所苦。經親友介紹，她前往大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心就診，經醫師評估後發現，其臉部紋路並非單純的表情紋，而是合併廣泛老化細紋與鼻基底凹陷所形成的法令紋。後續透過雷射改善細紋、搭配局部玻尿酸注射支撐法令紋，整體線條獲得調整，視覺年齡明顯改善。

主治醫師蔡雅雯表示，皺紋是多數人最早察覺的老化訊號，許多民眾一看到臉上出現細紋，便急著購買抗老產品或進行注射治療，希望迅速回復年輕狀態，但外觀看似相近的皺紋，背後成因卻不盡相同。若未經專業評估即貿然治療，往往效果有限，甚至可能讓老化特徵更加明顯。

蔡雅雯指出，皺紋形成可概分為內因性與外因性。內因性老化與基因、荷爾蒙變化及皮下脂肪流失相關，是自然老化的一部分；外因性因素則包括紫外線曝曬、抽菸、肌膚乾燥、不規律作息及長期過度使用表情等。她提醒，延緩皺紋生成，仍應從生活型態著手，包括規律作息、避免日曬並落實每日防曬，再輔以含A醇、胜肽、維他命C或玻尿酸等成分的保養品，以維持肌膚彈性與含水量。

從醫學角度來看，皺紋依形成機制可分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋。蔡雅雯說明，動態皺紋是在肌肉收縮時出現、放鬆後消失的表情紋，例如抬頭紋、魚尾紋與皺眉紋；若長期反覆使用相同肌群，這些紋路會逐漸固定，轉為靜態皺紋。重力皺紋則因膠原蛋白與彈性纖維流失，支撐力下降，在地心引力影響下形成嘴邊肉、木偶紋等；乾燥細紋多與肌膚含水量不足有關，常見於季節轉換或清潔過度後。

針對已出現的皺紋，治療方式須依成因與深度選擇。蔡雅雯指出，肉毒桿菌可放鬆肌肉，改善動態皺紋；雷射治療能刺激膠原蛋白增生，淡化靜態紋；若因皮膚鬆弛導致輪廓下垂，則可考慮電波或音波緊膚療程。玻尿酸注射則依分子大小應用於不同部位，小分子適合眼下或頸部細紋，中、大分子可支撐較深層的法令紋與木偶紋；至於鬆弛嚴重的深層皺紋，則可能需透過手術方式改善。

蔡雅雯強調，皺紋不只是歲月留下的痕跡，更反映生活習慣與肌膚健康狀態。面對老化，與其急於「除皺」，不如先理解自身膚況，透過專業醫師評估，選擇合適且安全的治療方式，才能在兼顧健康的前提下，呈現自然、不勉強的外在改變。

▲法令紋治療前後對照。（圖／記者游瓊華翻攝）