新竹縣2大學生同赴泰國旅遊染麻疹　可傳染期曾去全聯、餐飲店





▲赴泰國等東南亞旅遊注意麻疹疫情。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年國際麻疹疫情嚴峻，疾病管制署今（31）日又確認2例境外移入麻疹個案，是新竹縣兩名大學生，3月中旬曾一同參加旅行團到泰國旅遊，返國後發病出疹，三度就醫才通報確診，依據麻疹潛伏期研判於泰國感染。兩名學生於可傳染期間曾經到新竹縣餐飲店、全聯福利中心，還有一名學生在便利超商做大夜班，提醒同時段在同地點活動民眾注意，作自我健康管理。

疾管署31日公布國內再確認3例麻疹病例，當中一名為中部區域醫院群聚感染新增個案，另兩人為境外移入，分別是北部20多歲女性與20多歲男性。

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疾管署副署長羅一鈞表示，這兩名境外移入個案為新竹某大學同校同學，今年3月中旬曾一同參加旅行團至泰國旅遊，返國後陸續於26日至28日發病並出疹，於第三次就醫時通報，經檢驗後確診，依兩人潛伏期間活動史研判，為一起境外移入群聚事件。

目前兩名個案居家隔離中，衛生單位已掌握其校園、職場及就醫接觸者共168人，將持續監測至4月16日。另由於兩人可傳染期間曾有公共場所活動史（如附表），提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

羅一鈞也提到，當中男性個案在超商擔任大夜班工作，他的症狀輕微僅有出疹，沒有咳嗽等症狀，且大夜班接觸客人少，評估傳染風險為低。

▲新竹大學生赴泰旅遊染麻疹，可傳染期活動史。（圖／疾管署提供）※點圖放大

羅一鈞提醒，近期東南亞麻疹疫情持續，泰國到今年3月25日累計報告1,677例，高於去年同期(518例)，發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高，還有菲律賓、越南疫情也需注意。

另近期港澳麻疹疫情上升，香港今年截至3月30日累計33例，已逾近4年每年總數，病例中12例為機場或航機相關工作人員；澳門今年截至3月30日累計26例，已逾2000年來每年總數，其中10餘人屬同一起醫院群聚案。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

今（2019）年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染病例（其中13例為接觸者），19例為境外移入病例（其中15例為本國籍民眾），感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例；出國目的以旅遊9例最多，其次為商務及及探親各5例。