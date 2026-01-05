醫揭癌症治療「自費陷阱」　3情境才值得出手

▲癌症自費治療是否值得，病人與家屬須仔細考量，不宜只著眼「延長存活」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

癌症治療中是否該走向自費，關鍵從來不只是藥物新不新、貴不貴，而在於能否真正改變結局。腫瘤科醫師指出，當一項自費治療能明確延長存活，或能為病人帶來一段有品質的生命，而不只是帶來心安感，這才值得被認真考慮。

土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩在臉書分享，癌症治療最常見的自費陷阱，是療效有限卻價格高昂，只帶來短暫數據改善，卻未改善整體存活或生活品質，或副作用風險高，甚至可能留下永久性影響，療效卻不確定，特別是在疾病末期、體力明顯衰弱時，過度治療可能只是延長受苦，而非延長有品質的生命。

吳教恩指出，為使資源用在刀口上，當他在診間與病人討論治療時，很少一開始就談用什麼藥，而是先釐清病人的核心需求，是希望活得更久、活得更舒服，或只是想確認自己沒有放棄任何可能，相關答案會直接影響後續對健保或自費治療的判斷方向，也是他提出建議的重要基礎。

針對自費治療，吳教恩寫道，通常他會主動討論自費的第一種情境，是治療在臨床試驗已顯示明確、一致的存活利益，不論延長的是數周或數年，只要效果穩定且只有少數人成功，便值得納入考量，常見情境包括已有明確基因突變，但健保給付藥物效果有限，或新治療在第一線即可明顯將存活時間延長，這樣的自費並非買心安，而是真正換來時間。

第二種值得考慮的狀況，是健保已無任何有效替代選項，例如罕見基因突變、特殊癌症亞型，或標準治療已用盡且不再給付，這時自費不再是加分題，可能是唯一仍有機會改變治療方向的選擇，醫師也會清楚說明其定位與可能性。

至於第三種情境，則是以改善生活品質為主要目標。吳教恩指出，不是所有病人都將延命視為唯一追求，有人更在意疼痛減輕、呼吸順暢、能否進食與睡眠。若一項治療無法延長存活，卻能明顯改善症狀，且病人也清楚自己最想要「活得舒服」，這樣的自費仍有價值。

吳教恩提醒，在做出自費決定前，病人及家屬應思考幾個問題，包括這項治療最可能帶來什麼改變、若無效是否能承受後果，以及這筆支出會否影響家人未來生活，自費醫療不該只是「撐到最後」，而是病友與家庭都能承受的選擇。