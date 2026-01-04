一堆家長錯了！小孩冷不冷「摸2部位」最準　醫：有濕氣＝穿太多

▲天氣一變冷，有長輩瘋狂為孩子加衣服，深怕他們著涼感冒。（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「有一種冷，叫OO覺得你冷！」長輩們總是擔心孩子穿得不夠保暖、容易感冒。皮膚科醫師王佑鑫表示，孩子是「行動的小火爐」，基礎代謝率比成人高，很多家長怕孩子著涼，卻忽略過熱對皮膚的殺傷力，這幾天天冷，門診卻出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎惡化的小病人。要判斷孩子冷不冷？他建議不要摸手腳，而是摸後頸或上背部最準確。

漫雲思境診所院長王佑鑫醫師在粉專分享，前幾天終於有冬天的影子，照理說，門診中乾燥癢的患者應該變多，未料卻出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎突然惡化的小朋友，家長往往一臉無辜地說，「醫師，外面很冷耶，我怕他感冒！」因此不斷為孩子加衣服，沒想到因此穿出皮膚疾病。

王佑鑫說明，孩子的基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞還沒發育成熟，很多家長深怕孩子著涼，卻忽略「過熱」對皮膚的殺傷力。根據醫學文獻顯示，最適合孩童的室內溫度其實是20～24°C，對大人而言或許稍涼，對孩子卻是舒適的，尤其對異位性皮膚炎的孩子來說，極端的溫度往往就是誘發因子。

該如何判斷孩子穿得夠不夠暖？王佑鑫強調，不要摸手腳，因為他們的末梢循環本來就差，因此四肢冰冷是正常的，建議觸摸「後頸」和「上背部」，如果是溫熱乾燥的，代表剛剛好；若出現濕氣或黏膩感，有可能是穿太多了。

王佑鑫無奈透露，自己在診間看過太多因為「愛」而悶出來的皮膚問題，適度的涼爽，能讓孩子睡得更安穩，也能讓躁動的發炎細胞冷靜下來。