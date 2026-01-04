反覆「腰痛」別亂貼藥布　醫揭6大類型：拖久恐變慢性

▲「腰痛」是現代人常見的不適症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「腰痛」是現代人常見的不適症狀，約有8成民眾一生中曾經歷腰痛困擾。中醫師周大翔指出，腰痛一年內復發率高達73%，若未找出真正原因、反覆發作，容易演變為慢性腰痛，臨床上腰痛並非單一問題，在中醫觀點中，腰痛可分為6種類型。

周大翔說明，一般來說，女性腰痛比例高於男性，與生理結構、懷孕生產、荷爾蒙變化以及核心肌群較弱、久坐或穿高跟鞋等生活習慣有關，由於腰部與脊椎緊密相連，腰痛常合併腰脊不適，表現可能是痠、麻、脹、重、冷感，甚至放射至下肢，須進一步分型判斷。

周大翔提醒，除了分型治療，日常護腰同樣重要，搬重物時應彎膝、彎髖蹲下搬取，避免直接彎腰，坐姿需保持脊椎向上延伸，避免翹腳、盤腿或側，床墊不宜過軟，此外，天冷時應特別注意頭頸、背部與膝踝保暖，才能降低腰痛反覆發作風險，若長時間發生腰痛問題，千萬別只亂貼藥布，要盡快尋求專業醫師診治。

1.風寒型腰痛

多屬急性發作，常在受寒後出現，症狀為突發腰痛或腰脊兩側強烈疼痛、拘急僵硬，並伴隨腰冷發緊、發熱惡寒、頭痛、頸部僵硬、全身痠痛等感冒症狀。

2.風寒濕型腰痛

屬於較常見的慢性腰痛類型，疼痛多為鈍痛或隱痛，日久不癒，可能合併腰薦或下肢麻木、腰膝無力，天冷或陰雨天加重，熱敷後可舒緩。

3.濕熱型腰痛

主要表現為腰部疼痛帶有灼熱感或伴隨腰膝無力，天氣炎熱或潮濕、下雨時症狀加重，但活動後反而減輕。

4.痰濕型腰痛

多見於體型較壯、肌肉鬆軟者，常出現腰痠背痛、四肢麻木等症狀。

5.腎虛型腰痛

屬於反覆發作型腰痛，以腰痠軟為主，勞累後加重、休息可改善，並可能合併膝蓋無力、足跟痛、頭暈耳鳴、掉髮或牙齒鬆動等情形。

6.瘀血阻絡型腰痛

疼痛呈現刺痛、位置固定且拒按，夜間比白天明顯，常與外傷史或久病有關，也可能伴隨腰重感。