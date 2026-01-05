北市整合性篩檢今年起「新增HPV、胃癌」　適用對象一次看

▲北市提供乳癌、大腸癌等整合性篩檢服務。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

依據113年台北市十大死因統計結果顯示，超過半數死因與慢性疾病相關，其中惡性腫瘤已連續53年高居北市十大死因之首。北市衛生局宣布，自115年起全面升級整合性篩檢服務，不僅服務場次增加至212場，更首度將胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測納入篩檢項目。

北市衛生局局長黃建華表示，世界衛生組織（WHO）及實證醫學皆證實，定期接受公費癌症篩檢可有效降低多項癌症死亡風險，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌。

衛生局健管科林雪蘭指出，北市115年整合性篩檢服務一次可完成9大項預防保健檢查，除原有5項公費癌症篩檢，包括口腔黏膜檢查、子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）以及成人健康檢查與B、C型肝炎篩檢外，新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測與HPV檢測。

在胃癌防治方面，林雪蘭說明，配合衛福部國健署政策，自115年起補助「45至74歲民眾」終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並納入北市整合性篩檢服務，若檢測結果為陽性，將協助轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或進一步檢查，以有效降低胃癌發生風險。

為強化子宮頸相關癌症防治，北市自115年起將HPV檢測納入整合性篩檢，提供「35歲、45歲及65歲女性」當年度一次檢測機會，協助及早發現高風險感染，透過早期介入阻斷病程發展。

另外，自115年1月1日起，設籍北市40至64歲市民於北市立聯合醫院接受成人健康檢查，還可享有加碼補助，新增糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗。

衛生局提醒，符合篩檢資格的市民可於檢查日前一日至「台北市整合性篩檢預約平台」預約，並可查詢各場次人流狀況，選擇較少人時段以縮短等候時間。相關篩檢資格、場次資訊與合作醫療院所名單，亦可至北市衛生局官網主題專區「癌症防治／整合性篩檢」查詢，或洽北市民當家熱線1999轉1845。

▲北市整合性篩檢服務。（圖／北市衛生局提供）