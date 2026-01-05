ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

大蒜是抗癌之王！醫推「煮前多1步驟」效果最強：整瓣吃可惜了

蒜頭,大蒜。（圖／pixabay）

▲大蒜必須被「破壞」後、放置20分鐘再吃，抗癌效果最好。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「抗癌之王」大蒜是熱門的天然辛香料，不少人料理時卻習慣把它「整瓣」丟進鍋裡煮，腎臟科醫師江守山直呼「很可惜！」事實上，大蒜要起到抑制癌細胞生長的作用，處理方式是關鍵，烹調前必須先破壞，將蒜頭切碎、拍碎後靜置20分鐘，使大蒜素含量上升、完全釋放後再下鍋，能提高抗癌效用。

江守山醫師在小宇宙大爆發節目中指出，大蒜對80%以上的癌症株都具有抑制效果，是抗癌食物的第1名。研究也發現，大蒜中的大蒜素能降低膽固醇、抑制動脈粥狀硬化與預防血栓，因此本身有服用抗凝血劑者，切勿過量服用大蒜，以免影響凝血功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

別再整瓣吃！大蒜切碎、靜置最營養

國家癌症研究院也認為大蒜是用於對抗癌症的超級食物之一。江守山說明，大蒜素並非原本就存在於大蒜瓣裡，而是細胞壁經切割、拍碎及破壞後，與空氣接觸後，能讓大蒜中的蒜胺酸、蒜酶轉化為大蒜素，達到完全釋放，基本上將大蒜放置20分鐘後，其含量才會高到具有抗癌的作用。他也提醒，當大蒜下鍋或入口前，記得先「破壞」它，不論是拍它或切碎它，放20分鐘再下鍋或入口。

無毒教母譚敦慈則補充，自己在料理食材前，習慣會把蔥、薑、蒜、洋蔥先切好放著，接著洗菜並開火，而在備料的過程中就已超過20分鐘，等待大蒜素釋放出來即可使用。

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

關鍵字： 蒜頭 大蒜 抗癌 癌細胞 江守山醫師 大蒜素 靜置 譚敦慈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

她腫瘤死黏腦幹「一碰心跳剩40」！醫搏命22小時全清光

小寒節氣好冷別亂補　中醫推「溫養為主」3招顧陽氣

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

衛福部研議建置「狼社工」查詢平台　性侵判決確定將撤銷證照

吃薑黃養生「薑黃素含量僅2％」　醫：萃取後可緩解發炎

「丸亀製麵」重組肉標示違規遭罰3萬　食藥署揪5家特色餐飲出包

讀者迴響

回到最上面