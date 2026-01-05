吃薑黃養生「薑黃素含量僅2％」　醫：萃取後可緩解發炎

▲薑黃不等同於薑黃素，只能作為日常保健，無法輔助癌症治療。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

養生觀念日益普遍，許多人知道薑黃有助健康，看病時聽到醫師建議補充薑黃素，卻不免狐疑，平常有吃薑黃，為何還要補薑黃素？腫瘤科醫師說，薑黃常以整株根莖磨成食材薑黃粉，而薑黃素只是其中微量有效成分，比例僅2%至5%，兩者不能混為一談。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎在臉書分享，薑黃粉屬於食物，保留多種天然成分，常用於日常烹調及保健，具抗氧化、促進消化、溫和調整體質等效果，但薑黃素含量有限，難以達到治療、研究所需要的有效濃度。

相較下，薑黃素是從薑黃中高純度萃取出的活性成分，濃度高，且作用明確，根據多項研究，其有抗發炎、調節免疫等特性，並可影響特定細胞訊號路徑，例如和發炎、癌細胞活性息息相關的NF-κB，所以臨床與研究討論多半的是薑黃素，而非一般薑黃粉。

廖志穎寫道，醫界會提到薑黃素，主因是其用於輔助治療的角色，可緩解治療引發的慢性發炎及不適，例如不少研究探討薑黃素在放療、化療或免疫治療期間，是否有助於減輕口腔黏膜炎、腸胃不適和疲憊感，並改善治療後的修復環境，但前提始終是「輔助」，而非取代正規治療。

此外，薑黃素不易被人體吸收，故常見搭配從黑胡椒中萃取的胡椒鹼（Piperine），或選擇脂質體等配方加強吸收率，不過本身若正在接受化療、放療，或服用抗凝血藥物的患者，補充薑黃素之前務必和醫師討論，以確保安全。

廖志穎強調，癌症輔助醫療的目標不是增加負擔，而是在不影響安全的前提下，協助癌友減少發炎，並多爭取修復機會，薑黃粉僅適合作為日常保養，薑黃素才是被醫師用來「協助承擔副作用」的武器。