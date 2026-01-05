ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

巨大溫差瞬間奪命！醫示警「3大猝死時機」：血管破裂了

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲低溫急凍各地猝死消息頻傳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

全台低溫籠罩，各地猝死的消息頻傳。醫師劉博仁指出，冬季猝死，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是在「溫差巨大」的瞬間，並列出3大最危險時刻，血管會在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

營養功能醫學專家劉博仁在粉專發文示警，在極度低溫的環境下，任何有潛在心血管風險者都可能面臨威脅。他說明，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心溫度，會啟動一連串的生理防禦機制，該機制雖是為了保暖，但對於心血管系統卻是巨大的壓力測試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一直冷不是最危險！　小心「巨大溫差」瞬間奪命

劉博仁接著說，天氣冷易引發心肌梗塞、中風、猝死，主要機轉在於血管劇烈收縮造成血壓飆升，對於原本患有高血壓或血管硬化者而言，恐致血管內壁受損，或使不穩定的斑塊破裂；血液變得濃稠，血栓風險增加，易誘發心肌梗塞、缺血性中風；以及心臟負荷急劇增加，若本身冠狀動脈狹窄、容易缺氧，進而引發心絞痛或致命的心律不整。

劉博仁指出，猝死意外最容易發生在「溫差巨大」的瞬間，並點名「最危險3時刻」，包括早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時；從開著暖器的室內走到室外時；以及洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時，都會讓血管在短時間內經歷放鬆－劇烈收縮，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

慢速起床先「暖機」　醫揭1行為超NG：反害失溫

面對寒流將報到，劉博仁建議，平時應慢速起床，先在被窩裡動動手腳、伸展，讓身體暖機。起身後披上外套再下床；重視頭、頸部保暖，圍巾和帽子是必備；運動時間要調整，避免在清晨5點到7點最冷時出門。運動前暖身時間要比平常延長一倍；要規律服藥與監測血壓；隨時補充溫開水，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。

不少人寒冬裡喜歡喝酒暖身，不過劉博仁提醒，酒精雖然在當下會讓人覺得熱，但其散熱快，酒後反而更容易失溫，讓自己置身於危險中。

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

關鍵字： 溫差 寒流 心血管疾病 斑塊 血栓 中風 心肌梗塞 劉博仁醫師 保暖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

她腫瘤死黏腦幹「一碰心跳剩40」！醫搏命22小時全清光

小寒節氣好冷別亂補　中醫推「溫養為主」3招顧陽氣

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

衛福部研議建置「狼社工」查詢平台　性侵判決確定將撤銷證照

吃薑黃養生「薑黃素含量僅2％」　醫：萃取後可緩解發炎

「丸亀製麵」重組肉標示違規遭罰3萬　食藥署揪5家特色餐飲出包

讀者迴響

回到最上面