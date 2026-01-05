巨大溫差瞬間奪命！醫示警「3大猝死時機」：血管破裂了

▲低溫急凍各地猝死消息頻傳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

全台低溫籠罩，各地猝死的消息頻傳。醫師劉博仁指出，冬季猝死，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是在「溫差巨大」的瞬間，並列出3大最危險時刻，血管會在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

營養功能醫學專家劉博仁在粉專發文示警，在極度低溫的環境下，任何有潛在心血管風險者都可能面臨威脅。他說明，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心溫度，會啟動一連串的生理防禦機制，該機制雖是為了保暖，但對於心血管系統卻是巨大的壓力測試。

一直冷不是最危險！ 小心「巨大溫差」瞬間奪命

劉博仁接著說，天氣冷易引發心肌梗塞、中風、猝死，主要機轉在於血管劇烈收縮造成血壓飆升，對於原本患有高血壓或血管硬化者而言，恐致血管內壁受損，或使不穩定的斑塊破裂；血液變得濃稠，血栓風險增加，易誘發心肌梗塞、缺血性中風；以及心臟負荷急劇增加，若本身冠狀動脈狹窄、容易缺氧，進而引發心絞痛或致命的心律不整。

劉博仁指出，猝死意外最容易發生在「溫差巨大」的瞬間，並點名「最危險3時刻」，包括早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時；從開著暖器的室內走到室外時；以及洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時，都會讓血管在短時間內經歷放鬆－劇烈收縮，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

慢速起床先「暖機」 醫揭1行為超NG：反害失溫

面對寒流將報到，劉博仁建議，平時應慢速起床，先在被窩裡動動手腳、伸展，讓身體暖機。起身後披上外套再下床；重視頭、頸部保暖，圍巾和帽子是必備；運動時間要調整，避免在清晨5點到7點最冷時出門。運動前暖身時間要比平常延長一倍；要規律服藥與監測血壓；隨時補充溫開水，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。

不少人寒冬裡喜歡喝酒暖身，不過劉博仁提醒，酒精雖然在當下會讓人覺得熱，但其散熱快，酒後反而更容易失溫，讓自己置身於危險中。