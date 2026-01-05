「丸亀製麵」重組肉標示違規遭罰3萬　食藥署揪5家特色餐飲出包

▲食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案」結果。（圖／食藥署提供／非違規業者）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案」結果，其中包括知名連鎖餐飲品牌「丸亀製麵」基隆門市被查出使用重組肉作為原料，但菜單標示未完整依規定加註「僅供熟食」等警語，遭裁罰新台幣3萬元。

此次專案由食藥署會同各地方政府衛生局辦理，針對特色餐飲業進行全面稽查與抽驗。食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，本次共查核183家業者，其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

違規業者包括連鎖餐飲品牌「丸亀製麵」基隆門市被查出使用重組肉作為原料，但菜單標示未依規定加註「僅供熟食」等警語。林旭陽表示，依現行規定，使用重組肉或注脂肉，須在品名明顯處標示相關字樣並加註醒語，該店確定標示不全，已遭裁罰新台幣3萬元。

還有一間桃園市餐廳「從心From the heart Bistronomie」是使用美國牛肉卻未標示原產地，違反食品標示規定，同樣被裁處3萬元罰鍰。

另外，還有新北市「Eat enjoy意享美式廚房」GHP複查未合格，以及原料、半成品及成品未妥善離地存放，依法裁罰6萬元；高雄市「野島日式料理」未完成食品業者登錄，裁罰3萬元；花蓮縣「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符規定，同樣裁罰3萬元。

食藥署強調，餐飲業者應確實遵循《食品安全衛生管理法》，落實食品良好衛生規範（GHP）及正確標示責任，若經查獲違規，經限期改善仍未改善者，將面臨更高額罰鍰；標示不符規定者，最高可處300萬元罰款，業者切勿心存僥倖。