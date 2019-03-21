學英文才能翻身！她吃悶虧砸錢出國...先想清楚這幾件事

▲出國學語言，該具備怎麼樣的心態。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／ 瓊華

2007年我單身一人前去美東旅遊，在高貴餐廳裡因為看不懂英文，點了一坨生牛肉吃就算了，回到宿舍後，還只能東拼西湊的跟室友說著今天去了哪？看到吃到什麼？關於心情感受，完全無法多說一句，整個人在國外憋到不行，回來後深感自己英文真夠爛，狠心花了二十萬，一週三個晚上、每次二小時的去和外師一對一上課聊天。

二十週下來最大收穫是，至少敢嘗試開口和外國人對話了。只是在我的工作和生活上完全用不到英文，只能刻意練習地寫英文信給公司高階主管，卻被幾位主管回信要求只能寫中文，當年去夜店也碰不上可以練習説英語的外國人，就這樣過了十一年來到2018年，我又退化到跟當初無發開口沒什麼兩樣。

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再次選擇學習英文，是我強烈意識到十年後的我要成為什麼樣的人？為了達到那個模樣，英文聽說讀寫、溝通能力是必備，要做的事為了成效無法請翻譯來替代協助，英文的提升將讓我的事業與人生再次翻身。

▲花錢出國，就不要把自己侷限在母語圈中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2019年初把自己放到菲律賓密集六週學英文，從早到晚面對亞洲各式口音，早八晚七的課程後，每晚複習又預習五小時以上，每日用當天所學的片語、文法、單字刻意寫下一篇日記，隔日請寫作老師幫我修改。這些學校都沒要求，但我的學習成本真的太高了，目標很遠大，所以我自律的要求每日即刻應用所學。

來到這我盡量避開台灣人或中國人，因為他們只要遇到可以用華語溝通的人絕不用英語，可講母語的地方大聲說，禁止講母語的地方則偷偷說，他們看我很怪，吃飯老是選擇韓國、日本人的區域。但我看他們其實才怪，飛一趟來這，不就是為了可以用便宜一點的代價學習和練習講英語嗎？為什麼卻逮到機會就拚命講中文？

英語課程到第五週，我更是主動向老師提出每天做一場五分鐘的英文簡報，為了每天下午五點的這堂課，我整日都處於緊張憂慮狀態，所謂一回生二回熟，最後一天我竟然能夠用全英語教一小時出色溝通力課程，十位對象涵蓋菲律賓老師以及日本、韓國和中國同學，整場教學我完全沒有想著要如何中翻英，而是自然而然地說不停。

▲唯有下定決心、持之以恆，才有可能帶來學習的效果。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

「練習改變才會轉變」這個道理我深信不疑，學校能提供的是環境，老師能教的是技巧，但唯有靠自己不斷練習才能轉變。學英文是如此、學溝通是如此、學任何事都是如此，不改變就別浪費時間和金錢了，在家看電視或和朋友吃飯不是更好！如果你也想前來菲律賓學英文，下次我問你為什麼時，千萬別說：「因為我看卡姊去我也好想去。」想清楚再做決定吧！因為我有我的職涯人生，你有你的，可以跟風的是學習態度而非學習項目。

本文摘自《別讓無效努力害了你》／瓊華（外商企業任職、煙台作協會員）／時報出版