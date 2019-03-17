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影／翹「二郎腿」精子品質降！醫曝5項恐怖後果　網驚：腳瞬間放下

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記者朱世凱／綜合報導

許多人坐下時習慣蹺腳，認為這樣能夠讓腳放鬆，部分人則覺得這是優雅有氣質的表現。不過醫生指出，翹腳不僅會引起骨盆和脊椎等問題，男性生育能力還可能受到影響，女性則會導致婦科或泌尿科疾病。網友看完嚇得表示，「原本翹著的腿都趕緊放下來了！」

綜合陸媒報導，骨科醫生周勁衍指出，蹺腳的時間宜在15分鐘內，「交叉翹」影響比較不會太大，但是長時間蹺腳除了會導致骨盆傾斜脊椎側彎高低肩等問題，「還會讓我們走路的姿勢變得很難看」。

有專家曾解釋，蹺腳時兩腿會夾得過緊，令大腿內側及生殖器周圍溫度升高，高溫會損傷精子，導致品質變差。如果感覺大腿內側有汗滲出，最好在通風處行走好讓熱氣盡快散掉；另外，蹺腳會壓迫膝蓋，因此容易影響下肢血液循環，引發腿部靜脈曲張或血栓塞。

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▼翹二郎腿會影響男性生育能力。（示意圖／CFP）

▲▼二郎腿。（示意圖／CFP）

南方醫科大學珠江醫院、康復醫療中心醫師鄭彭則說，經常蹺二郎腿，兩條腿相互制衡的肌肉平衡會被打破，絕大多數的骨盆歪斜並非骨盆自身問題，而是骨盆周圍的肌肉失去了原有的功能，改變原有的正確角度。

網友看完紛紛表示，「嚇得我立馬放下我的腿」、「抖腿再加二郎腿真的爽歪歪」、「在醫生面前什麼都會引起疾病」、「邊看邊翹二郎腿的我」、「像我胖的翹不起來，就沒有這個擔憂」、「看完還是會忍不住啊～」、「我趕緊坐直」。

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關鍵字： 二郎腿 翹腳 生育 精子
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