「視網膜剝離」4大高危險群　「沒高度近視」也要小心...

▲視網膜剝離是眼科的急症之一，若未及時治療，嚴重都導致失明。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

「視網膜剝離」是眼科的急症之一，很多人的觀念都是高度近視才會遇到，但其實並不然。眼科醫師指出，一般來說「中老年人、高度近視、外傷、有家族史」的人是高危險群，但臨床上也看過很多近視度數不深、年紀不大、也沒有甚麼外傷的人，同樣出現視網膜剝離，若未及時治療，嚴重都會導致失明。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，當視網膜有裂孔，玻璃體的水灌入裂孔時就會造成視網膜剝離，有很多原因會造成視網膜剝離，其中年齡是第一個危險因子，因為眼球老化，高度近視容易發生視網膜剝離就是因為高度近視讓眼球老化。

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陳瑩山解釋，因為當近視度數越深，眼睛前後軸越長，相對覆蓋在眼球壁的視網膜就會被拉得比較薄，甚至經常合併產生「格子狀變性」，這是一種週邊視網膜的退化，容易因自然萎縮而在中間出現小孔洞，也可能受週邊玻璃體拉開而造成視網膜剝離。

根據統計，600度以上的高度近視者，視網膜剝離的發生率是一般人的數十倍、甚至上百倍，但是沒有高度近視的人一樣要小心視網膜剝！

▲沒有高度近視的人，一樣要小心視網膜剝！

陳瑩山說，視網膜剝離是由視網膜裂孔導致，其中高度近視和老化很多都是「萎縮性裂孔」，因為周邊視網膜養分供應不良，導致周邊變薄造成的萎縮性裂孔，而不是像玻璃體剝離時玻璃體與視網膜拉扯造成的「拉扯性裂孔」，因此高度近視只不過是重要危險因子之一。

特別值得注意的是，視網膜剝離往往是沒預警的，視網膜本身沒有痛覺神經，發生剝離時不痛不癢，病變前沒有症狀，既然不能完全靠上面的危險因子來判定，這時「飛蚊症」就是視網膜剝離最常見的前兆。

陳瑩山提醒，當有突發性的飛蚊症、飛蚊數量變多、伴隨著閃光等光視現象，出現視野缺損、莫名原因視力模糊、看東西扭曲的情形出現，這種病理性飛蚊症出現，一定要馬上就醫，針對視網膜的裂孔做視網膜雷射手術，以免造成更加嚴重的視網膜剝離。

另外，陳瑩山也提醒，高度近視患者，應避免眼球受傷，建議改善按摩揉壓眼睛習慣，並少做過度用力的運動，以免因急速晃動、用力、撞擊，甚至離心力過大，增加視網膜剝離的危險，而高度近視、糖尿病、有遺傳病史的高危險群患者，以及飛蚊症患者，最好每半年到醫院做一次眼睛檢查。

▲高危險群患者最好每半年就到醫院做一次眼睛檢查。

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