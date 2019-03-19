別把髒空氣帶回家！進門多做這3件事　減少PM2.5二度汙染

▲回到家多做這些事，減少PM2.5 持續汙染（示意圖／取自pixabay免費圖庫）



文／招名威

每天，儘管時間長短不一，但我們都會暴露在外面的髒空氣中，我們的臉頰、皮膚、毛細孔、頭髮、四肢、衣著等，就像是一個磁鐵般，會把我們在戶外接觸到的PM2.5吸附在上面，在返家的同時，也一併帶到家裡汙染室內的環境。所以，當我們回家後，除了脫鞋之外，為了減少PM2.5持續汙染毒害家中環境，以下3步驟是我們一進家門立馬就要做的事，而且順序還不能錯唷！

1. 開啟空氣清淨機

切記，空氣清淨機的擺放位置很重要，只要抓住幾個擺放原則，使用哪一種設計的清淨機其實差異並不大，但前提是「擺放的位置」。





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▲空氣清淨機。（示意圖／達志影像）

首先，清淨機一定要靠牆，清淨機排氣孔正上方不能有阻礙物，必須直對天花板。另外，清淨機的擺放位置必須要臨近汙染源頭，像是門口、窗戶或是廚房內。而且對應的坪數一定要足夠，不然清淨機會一直不斷的過濾，但因效能不足，濾了半天都只是濾心酸的，而且還很浪費電。



至於空氣清淨機是否要全天24小時都開著呢？目前線上的清淨機均配備有自動化控制系統，室內空氣品質若淨化到一定程度之後就會自動轉成低功耗的模式，耗電其實不多。但若真的要做到「極省電」的狀況，有人在家時才開啟也是可以的。



2. 換下外出衣物

身上穿的衣服與褲子擁有最大的表面積來包覆我們的身體，前前後後、從上到下全部都是，但整天暴露在骯髒的空氣下，可想而知身上的衣著一定黏附了為數不少的PM2.5。

▲把髒衣物脫掉。（圖／翻攝PAKUTASO）



所以，回家開啟清淨機之後，站在「空氣清淨機可過濾的範圍內」將衣物脫下，順便拍抖掉可能吸附在衣服上的灰塵和PM2.5。換下的衣物除了馬上丟進洗衣機之外，若是像外套類這種可能會穿幾次再洗的衣物，實際上是已經接觸過外在空氣的「友達以上，戀人未滿」等級，記得一定要集中管理，把它們放在專用的收納空間裡，累積數次後再清洗。



3. 洗頭、洗臉、洗四肢

換完衣服，再把臉與四肢清洗乾淨，這樣就可以把大部分的PM2.5去除掉，讓我們皮膚上的毛細孔不至於被堵塞，也就不會這麼容易生粉刺或長痘痘了。但在睡覺前還是會建議大家去洗個頭，除非你能接受裝滿PM2.5的頭髮在枕頭上滾來滾去！

▲洗臉。（圖／翻攝自Pinterest）



本文摘自《對抗PM2.5的食踐術》／招名威（教授毒理專家）／時報出版