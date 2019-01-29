年菜怎麼挑才好？專家獨授「購買攻略」：選錯塑化劑吃下肚

點評: 挑年菜也是有許多眉角



▲年菜到底該怎麼挑才好？就讓毒理專家告訴你！（影、圖／毒理專家招名威教授授權提供，請勿任意使用。）

記者周姈姈／採訪報導

新年即將到來，最令人期待的絕對是和心愛的人、家人一起吃團圓飯，因此「年菜」該如何挑選就顯得十分重要。對此，毒理專家招名威教授就告訴大家挑年菜應該要注意的事項，才不會讓你在過年期間抱著馬桶度過，其中最重要的就是要注意食材最好不要跟保鮮膜有所連結，否則你就會把塑化劑一起吃下肚！

現在可以購買到年菜的通路其實非常多，不管是從傳統市場、超級市場、大賣場、便利商店、餐廳直送、網路訂購或是巷口阿嬤自己做，五花八門，都可以買到你想吃的年菜種類。

如果你都在傳統市場買年菜，招名威指出，其實最主要就是要確定食材是否衛生、乾淨，所以你可以觀察販賣年菜的攤商有沒有戴口罩、戴手套等等，這樣才能避免攤商的口沫或是頭髮掉落到食材裡面，才不會在不知不覺中把這些髒東西吃下肚。



▲如果你發現攤商收了你的錢還摸食材，就要多注意了，因為這會有不乾淨的問題。



因此招名威提醒大家，當你在買東西的時候，你一定要看那個攤商他是不是收了你的錢，然後又去摸食材，其實這樣的行為是非常不好的。

至於量販店的採購年菜方式，招名威提供以下3個重要原則：

1.廠商的資料

2.有效期限

3.食材裡頭添加的物品是否圖文相符



▲去量販店購買年菜，一定要注意的3件事。



再來說說超商，招名威提及，大部分的年菜都是餐廳直送到超商，然後消費者直接去購買，所以超商會出現一個問題，就是這些食材都必須要拿回家「再加熱」或是「微波」，這點就需要大家多多留意。

雖然從餐廳直送年菜很方便，但又會有什麼樣的問題呢？招名威指出，最沒辦法接受的就是，那些裝年菜的碗或是盆子上面都會有「保鮮膜覆蓋」。但是， 保鮮膜只要遇熱就會釋放塑化劑，所以大家一定要切記，這些食材千萬不要跟保鮮膜有所連結，否則你就會把年菜和塑化劑一起吃下肚。

假如你不想出門，利用網購宅配年菜到家的話，招名威提醒，就要注意以下3件事：

1.低溫配送

2.廠商是否獲得認證

3.食材是否有圖文不符的現象發生

最後，假如你家的年菜都是跟巷口的阿嬤買的，招名威說，一定要切記阿嬤挑選食材的新鮮度，還有他的環境是否有衛生、整潔，否則你可能整個過年假期都要在廁所中度過了。



▲食材最好別和保鮮膜直接碰在一起，否則你就會把塑化劑一起吃下肚。



招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家、YouTube頻道