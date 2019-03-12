喝牛奶容易長痘痘？ 國外研究確實有關　尤其「這兩種」

文／ 吳孟瑤 圖／pixabay

過去常聽人說：「低脂、脫脂牛奶較健康，特別是針對像想減肥、有心血管疾病的患者等。」真的是這樣嗎？現也有國外研究指出，牛奶與青春痘的生成有關連，其中低脂又較全脂牛奶影響更大，到底我們該如何挑選牛奶？

低脂、全脂牛奶差在哪？

在討論哪種牛奶較健康前，我們要先知道低脂、全脂牛奶的差別。輔仁大學食品科學系教授陳炳輝指出，兩者差別主要在於脂肪含量，一般來說，低脂牛奶的脂肪含量約為0.5～1.5％，全脂牛奶則為3～3.8％。

但陳炳輝也說，與其他食物相比，其實不論哪種牛奶的脂肪含量皆算偏低，舉例像大豆的脂肪含量為18％、芝麻和花生約50％，部分魚肉和蛋的脂肪含量亦高，因此若是針對想減肥，或是有三高、心血管疾病的族群等，牛奶的脂肪量影響其實不大，反而是一些高糖、高油食物才更該注意。

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雖說低脂、全脂牛奶的脂肪含量差異不大，但陳炳輝表示，全脂牛奶的整體營養價值還是較高，尤其是一些脂溶性維生素，如維生素A、D、E、K等，因此，想攝取足夠營養，其實全脂牛奶反而更為合適。

低脂、脫脂牛奶較健康？迷思源自膽固醇

陳炳輝表示，低脂、脫脂較全脂牛奶健康的迷思，主要源自於大家對牛奶中「膽固醇」的誤解，以為全脂牛奶的膽固醇含量一定比低脂、脫脂牛奶高，但以同樣100毫升的兩種牛奶為例，全脂牛奶的膽固醇含量為13毫克，低脂牛奶則為10毫克，差別其實沒有大家想得這麼嚴重。

此外，陳炳輝指出，雖然人體每天所需膽固醇建議上限為300毫克，但現已有科學證據顯示，人體有70％的膽固醇是自行合成，只有30％才是外界食物攝取，因此不論是低脂還是全脂牛奶的膽固醇含量，對人體的影響幾乎都可說是微乎其微，無需過度擔心。

牛奶確實與痘痘相關 低脂又比全脂更易影響

根據《Journal of European Academy of Dermatology and Venereology》期刊2018年的研究顯示，

牛奶確實與中重度的青春痘具關連性，其中低脂或脫脂牛奶、喝的量較多及喝的頻率較高，相關性更高。

萬芳醫院皮膚科主治醫師黃愉真表示，主要原因在於牛奶會讓身體的胰島素（Insulin）及類胰島素生長因子（IGF）上升，導致mTORC1活化，使皮脂腺及皮脂腺脂肪增生，刺激痘痘的生成，因此 建議有嚴重痘痘問題的患者，可以試著先減少牛奶攝取，或改喝全脂牛奶會較為合適。

但黃愉真也提醒，牛奶並不是青春痘生成的唯一原因，其他像是油性膚質、作息不正常、熬夜、高糖高油飲食或物理接觸等皆是原因。

每日2份恰恰好 留意生乳比例更安全

不論低脂、全脂牛奶，重點還是在適量攝取，建議以衛生福利部國民健康署公布的「每日飲食指南」為基準，每日攝取約2份（480cc）即可。

若是擔心影響鈣質吸收，陳炳輝建議，喝牛奶時可避免含草酸的食物，如茶葉、啤酒、草莓、巧克力、菠菜、芹菜、腰果等，混著吃的話易形成草酸鈣，影響鈣質吸收。

（圖片來源：pixabay）

內湖國泰診所營養師張斯蘭建議，挑選牛奶時，盡量選擇無成分調整的純鮮乳，如無加糖、奶油等，也可留意營養標示中的生乳比例，一般來說應在99％以上，即便是調味乳，生乳含量也至少要達到50％以上才符合國家標準。

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如何挑到好牛奶？

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