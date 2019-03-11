視力1.0卻走上失明之路　5種人易患青光眼

文／張曉卉 圖／pixabay

青光眼是一群不同原因與機轉的疾病組合，通常和「眼壓異常」有關。共通特性是持續破壞視神經，有典型的視神經和視野變化，甚至造成失明。

青光眼的症狀可以從沒有任何症狀到眼睛覺得輕微不舒服；或急性眼壓升高到眼睛脹痛、視力模糊，看到燈光周圍有一圈光暈、頭痛、噁心、嘔吐。等到只看到中央部份，喪失周邊視野時，視神經已受嚴重且不可逆傷害。

但當醫師告知有青光眼時，有些病人會搖頭不同意，以為自己明明還看得很清楚，這是因為青光眼造成的視野縮小與缺損，是從周邊開始，中心視力往往最後才受到影響，所以病人仍可能有1.0的中心視力，但其實病人已經青光眼合併視神經萎縮，看景物像是「以管窺天」，意即從隧道往外看，只看得見中央景色而不是全景，但病人並不自知。

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正常人的眼球為了維持一定形狀和生理功能，有一定的壓力，稱為眼壓。一般成人眼壓介於10～21毫米汞柱（mmHg）。

眼壓高低和房水的產生與排出間的平衡有關。房水由睫狀體分泌，經由瞳孔流到前房，再從角膜周邊與虹膜的夾角(隅角)排出，進入血液循環。如果排出受到阻礙，造成房水累積會使眼壓升高，進而傷害視神經，這是目前對「高眼壓青光眼」成因的解釋。

但近年發現，有的人眼壓正常，也可能發生視神經傷害，叫做「正常眼壓性青光眼」，這類青光眼的原因多樣，例如免疫功能、神經細胞營養失衡及有毒物質、視神經周遭結構及局部血液循環異常，包括貧血、低血壓、缺血性變化等都有可能。

若依病因區分，青光眼可分原發性與續發性青光眼兩種。大多數病人罹患的是原發性青光眼，只能說和「體質」有關，無法找出任何可避免的因素，因此有青光眼家族病史的人要特別小心。

續發性青光眼常是因為眼睛外傷、長期使用類固醇或作用在交感與副交感神經的藥物，以及因為眼部腫瘤、眼睛葡萄膜炎等問題引發造成。

眼壓降到正常範圍，還要點青光眼的藥水嗎？

治療方法有三種：藥物、雷射、手術。目的都是為了將眼壓降下來，減緩視神經惡化速度。

藥物以眼藥水為主，口服藥是在眼壓急性升高，或者已經點眼藥水但病情不穩定時追加使用。

雷射則是用特殊光波作用在眼睛組織，使房水減少產量或循環路徑比較順暢，達到降低眼壓、保存現有的視力。如果藥物或雷射治療已經可以控制眼壓，視野缺損沒有持續惡化，就不需要手術治療。

手術是為了避免視神經遭受更多傷害，但無助於已經壞死的視神經細胞。換句話說，雷射或手術不會治好青光眼，只是減緩視神經病變的速度。

常有病人問，眼壓已在正常範圍，還需繼續點藥水嗎？

需要。青光眼雖可分高眼壓性青光眼與正常眼壓性青光眼，但研究顯示，無論哪種青光眼，只要眼壓降得夠低（通常要比病人原來眼壓降幅大於30％），都有減緩青光眼視神經與視野惡化的效果。

但是，眼壓會日夜浮動，而青光眼的視神經與視野是長期、慢性的變化，因此沒有一個眼壓值是絕對安全或不安全的，著眼點是病人的眼壓應控制得比原來低，所以青光眼藥物不能隨便停用。

日常保健最重要是定期回診，免得視野一去不回。減少升高眼壓的因素：不抽菸、避免一次喝下大量水分，睡眠充足不熬夜。多攝取含豐富抗氧化劑的蔬菜水果，必要時可每天補充一顆500微毫克（mcg）的維生素B12，即所謂神經活化促進劑。

眼科醫師建議，超過40歲的人（特別是容易得青光眼的高危險群），最好每年作一次包含視力、眼底（含視神經）的眼睛檢查。

青光眼高危險群有：

● 家族成員有青光眼視神經傷害的人

● 沒有控制、或頑固型的高眼壓（如虹彩炎）

● 有心血管疾病、特別是血壓過低的患者

● 老年人（70歲以後，發生率約5～10％）

● 長期使用類固醇藥物的人

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一分鐘解讀青光眼

青光眼本質是一種持續惡化的視神經疾病，與眼壓及視神經局部血流及其他未知因素有很大關係，會造成視野缺損及視力喪失。

病因：老化、遺傳、先天性、藥物（類固醇）、手術、或其他全身性疾病及局部性眼疾所引發。

治療：降低眼壓及增加視神經局部血流、促進神經保護。

預後：與發現早晚、治療的持續性與效果有很大關係，可能失明。

青光眼的治療僅是控制病情防止惡化。

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