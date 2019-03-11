北市稽查排隊名店　「銷魂麵鋪」衛生缺失、員工未體檢遭罰6萬！

▲排隊名店銷魂麵鋪因衛生缺失和員工沒體檢報告被開罰。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市不少天天大排長龍的小吃、餐廳，北市衛生局也進行專案查核，今（11）日公佈108年2月稽查結果，其中販售麻辣麵的名店「大師兄銷魂麵舖」被檢出衛生缺失，包括食材未覆蓋、器具設備髒污等，且員工也沒有體檢報告，開罰6萬元。

食品藥物管理科邱雯萍技正指出，衛生局以現有稽查資料庫執行大數據分析，篩選出稽查熱點區域，針對熱門小吃、特色餐廳及國外首次來台設點排隊名店進行專案查核，108年2月共計稽查48家業者，其中32家業者初查不合格，經複查後僅1家不符規定，根據違《食安法》第8條規定，開罰6萬元罰鍰，並列為追蹤稽查對象。

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邱雯萍說，經複查仍不符規定的店家是「藍海餐飲國際有限公司」市招為知名的「大師兄銷魂麵舖（中山店）」，主要衛生缺失原因前3名以「員工無體檢報告」、「食材未覆蓋」、「器具設備髒汙」為主，複查時仍無法提出體檢證明未改善，已開罰6萬元罰鍰，其餘複查結果均已改善完竣。

▲食材及醬料未妥善覆蓋。

另外，此次執行專案稽查，透過現有資料庫執行大數據分析，篩選臺北市食品安全衛生稽查初查合格率偏低區域，前5名分別為西門町熱門小吃店（69.49%）、信義百貨國際餐飲（71.30%）、捷運中山站周邊特色餐飲（71.30%）、臺北榮民總醫院周邊熱門餐飲（86.06%）及內湖科學園區聚會餐館（74.47%）。

衛生局呼籲，作業場所、設施衛生管理及品保制度應符合食品安全衛生管理法第8條規定，也要定期檢查食材、調味料有效日期，以避免誤用，經命限期改正，屆期不改正者，可依同法第44條第1項第1款處分新臺幣6萬至2億元罰鍰。