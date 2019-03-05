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泌尿道狂感染？可能是「這5件事情」做錯了...愛泡澡也NG！

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下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，女性要避免穿過僅的內褲或長褲、內褲勤更換才能避免反覆泌尿道感染。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

老是反覆泌尿道感染？可能是你生活習慣引起！醫師指出，除了不要憋尿之外，「如廁後應由前往後擦拭、避免穿過緊的內褲或長褲、洗澡採淋浴避免泡澡、性行為前後應喝水並排空膀胱、內褲和護墊都要勤更換」，才能保持會陰部乾燥清潔。另外，醫師也提醒，感染嚴重還可能演變成腎盂腎、敗血症，甚至導致休克。

台北慈濟醫院泌尿科羅啟文醫師指出，女性比男性更容易罹患泌尿道感染，因為女性的會陰部、尿道和肛門距離非常接近，容易因憋尿、性行為、不當的衛生習慣或更年期女性荷爾蒙減少，滋生細菌進入尿道和膀胱引起發炎。

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泌尿道感染症狀因每個人的體質而不同，最常見的包括頻尿、尿急、排尿刺痛、排尿灼熱感、血尿、尿有異味、尿液混濁、感覺尿不乾淨、發燒、畏寒以及下腹部脹痛，嚴重時還可能演變成腎盂腎炎，甚至是敗血症，最嚴重導致休克，有生命危險，尤其是罹患排尿功能障礙、糖尿病或免疫力較弱者，更要注意感染風險。

台北慈濟醫院泌尿科羅啟文醫師。（圖／醫院提供）

▲台北慈濟醫院泌尿科羅啟文醫師。（圖／醫院提供）

另外，根據普查研究，無症狀菌尿症的比例隨年齡逐漸增加，約每增加10歲，發生比例就隨之上升1-2%。至於有症狀的泌尿道感染需要藥物治療，根據研究統計，在24歲前有近30%的女性曾泌尿道感染需要藥物治療，50%的女性一生至少會得到一次泌尿道感染。

對於泌尿道感染的患者，會安排做尿液常規檢查，依尿液的白血球、白血球反應及亞硝酸鹽反應等來判定是否有發炎和細菌感染。而年長女性或反覆感染者，則會進一步做尿液細菌培養，查明細菌種類後，給予適合的抗生素或合併注射治療，

羅啟文提醒，反覆感染是指半年內兩次或一年內三次，治療完全後又發生感染，這些患者再次感染的機率，會隨著感染次數以及間隔時間上升，日常一定要做好預防保健，75-90%的泌尿道感染都是大腸桿菌，但如果有發燒、畏寒的症狀，必須儘速就醫並加做血液檢驗。

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