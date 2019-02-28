小腹婆是你？　腰圍超過「這數字」腦中風、心臟病風險高2倍

▲醫師提醒，女性腰圍超過80公分就是過粗，會增加心臟病和腦中風機率。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

胖是疾病發生源頭之一！國健署指出，體重過重、肥胖會增加罹患心血管疾病、腦中風、糖尿病等風險，尤其是女性小腹突出、腰圍過粗是內臟脂肪超標的警訊，腰圍「超過80公分」就是過粗，過去就有研究發現，有代謝症候群者，罹患心臟病及腦中風的風險機率是一般人的2及4倍。

「女性腰圍超過80公分就是腰圍過粗！」依據國民健康署103-106年國民營養健康狀況變遷調查，40到64歲女性有56.1%腰圍過粗、24.7%體重過重（過重為24≦BMI<27）及20%肥胖（肥胖為BMI≧27)、23.5%高血壓，且依據106年調查顯示，40-64歲女性55.6%在每星期中會喝含糖飲料，只有29.9%會天天五蔬果。

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▲女性有小腹就要當心是內臟脂肪超標的警訊，一定要自我控制。（圖／達志示意圖）

根據106年女性十大死因統計，其中慢性病佔有7項，分別是心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，而三高是這些慢性疾病的共同危險因子。馬偕醫院家庭醫學科黃麗卿主治醫師指出，身體代謝變慢或因基礎代謝率降低，就容易有腰圍過粗或體重過重或肥胖的情形。

黃麗卿提醒，定期量血壓、體重及腰圍是預防及控制三高的最佳簡便方法，女性健康腰圍要小於80公分，建議可在每天於起床後量測腰圍，也要準備一台體重機，每天固定時間量測，才能掌握體重變化情形，另外，也要將運動習慣融入生活，每次運動至少15分鐘每天2次，可利用中午休息時間進行健走或是做伸展操。

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