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「寧夏夜市米其林美食」爆衛生不佳　製作食物沒戴口罩、手套

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寧夏劉芋仔被投訴衛生問題。（圖／台北市衛生局提供）

▲寧夏夜市知名攤販「劉芋仔」被民眾投訴衛生問題。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北寧夏夜市知名攤販「劉芋仔」因登上《台北米其林指南》必比登推介名單爆紅，但有民眾購買時發現，店家製作食物沒帶手套和口罩，有衛生疑慮。對此，台北市衛生局前往稽查後表示，確實有發現包裝食物的工作人員未戴口罩和工作帽，已開限期改善通知單。而店家則解釋，製作食物和收錢的人不同，不會用收錢的手去製作芋仔。

根據《食安法》第8條規定，「食品從業人員手部應經常保持清潔，於食品作業場所內工作時，必要時應戴口罩條件為包裝及配膳之人員。」衛生局食品藥物管理科邱雯萍指出，2/13前往稽查確實有發現負責包裝配膳的人沒戴口罩和工作帽，已立即開立限期改善單。

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寧夏劉芋仔被投訴衛生問題。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市衛生局前往稽查，開立限期改善單。

邱雯萍說，到現場有發現該攤商有一人是負責收錢、找錢，收銀是可以不用帶工作帽和口罩，且他們也有自己的洗手台，而關於製作食品的人沒戴手套、工作帽，衛生局2/15複查時也已經改善。

在被民眾投訴後，劉芋仔攤商也透過寧夏夜市自治會長林定國解釋，從以前長輩那一代就是以製作和收錢的分工方式，可是製作芋仔前，一定會把手洗乾淨。林定國也提到，寧夏夜市每15個攤商，會安排一位代表管理，每個月會開會、巡視。對於此次投訴事件，他也強調，可能是因為分工的方式讓民眾觀感不佳，有衛生疑慮，已經進一步勸導攤商。
 

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關鍵字： 寧夏夜市 劉芋仔 台北米其林指南 必比登 食安法 台北市衛生局
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