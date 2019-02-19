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苗栗縣子宮頸癌全台第4名　婦產科醫：多做檢查別害羞

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▲苗栗婦癌發生率高，大千呼籲定期檢查很重要。（圖／大千綜合醫院提供）

▲現行婦癌手術發達，若能及早發現及早治療，都能順利恢復健康。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

子宮頸癌、子宮內膜癌與卵巢癌是台灣最常見的三大婦癌，每天約有15人罹患婦癌、4人死於婦癌。大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，苗栗縣子宮頸癌發生率佔全台灣各縣市的第4名，但苗栗婦女因觀念保守，抹片篩檢率只有26%，因此卵巢癌更在2017年成為苗栗縣十大致死癌症的第10名。

林敬旺副院長表示，近期大千完成的腹腔鏡微創子宮頸癌手術的病人都是多年未做抹片篩檢，因其它問題到醫院就醫時，在護理人員的建議下接受抹片篩檢，才發現是子宮頸癌，所幸發現的早又即時接受腹腔鏡微創手術，目前都已康復出院。其中一位42歲的吳小姐，由於腫瘤較大，評估她手術後需要接受放射性電療，考量她還年輕，為避免後續電療影響她的卵巢功能，手術中除了保留卵巢外，還幫她做了最先進的「腹腔鏡卵巢移位手術」。

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▲苗栗婦癌發生率高，大千呼籲定期檢查很重要。（圖／大千綜合醫院提供）

▲林敬旺副院長表示婦癌是女性健康的主要殺手，因此定期接受檢查是非常重要的。（圖／大千綜合醫院提供）

林敬旺副院長說到，大千是苗栗第一家「癌症品質認證」醫院，且於去年7月起，邀請林口長庚醫院婦癌科主任黃寬仁教授，到院開設婦科腫瘤特別門診及以腹腔鏡微創手術來執行各項婦癌手術，成功幫助許多婦癌病人完成治療。

林敬旺副院長建議，定期做婦癌檢查是保障女性朋友健康的重要關鍵，千萬別不好意思做檢查，若能早期發現、早期治療，才能讓婦癌危害生命的機會降到最低。

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