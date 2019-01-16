子宮頸癌疫苗打不打？藥師解析「HPV秘密」：通常都會自然好

▲子宮頸癌疫苗該打嗎？HPV到底是什麼？藥師一次說給妳聽。



文／藥師KIKI

子宮頸癌疫苗是近年很常討論的一個話題，Human Papillomvirus（HPV），中文為「人類乳頭狀瘤病毒」，這就是子宮頸癌的原兇，因此就有此病毒的檢測；在台灣如果HPV為陽性反應，就會被另一半質疑忠貞，甚至還有聽說鬧家庭革命，而HPV通常是性傳播的，但也可能會透過生殖器和口腔區域的任何皮膚親密接觸而傳播，因此，這意味者有性行為者比較容易被傳染，但是HPV陽性就是濫交的表徵嗎？

根據英國研究指出，80％的人會在生命中的某個時刻感染HPV病毒，而且很容易被傳染，可能在第一次性接觸時就被感染。如果HPV出現陽性並不代表這個人就是濫交而將之打入地獄，因為這是很常見的病毒，很多人會自然痊癒。



▲得到HPV並不代表就是得到癌症，因為HPV實際上有200多種。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



那HPV陽性就意味著得癌症嗎？

事實上HPV約有200多種，大約有40種類型會存在生殖器裡面，只有少數的HPV會在身體形成疣，但對身體並無害；大約有13種比較危險病毒類型會導致子宮頸癌、其他生殖器相關癌症、口腔和咽喉癌，但這種情況比較少見。

那怎麼會知道是否患有HPV？

HPV是無症狀的，免疫系統正常時會清除感染的病毒，也可以由子宮頸抹片檢測異常細胞。

再來說明 子宮頸癌疫苗，也就是所謂的HPV疫苗，可以減少病毒感染進而降低子宮頸癌發生。 英國自2008年就開始為國中女生施打HPV疫苗，由於HPV感染在12至18歲的女孩中迅速下降，因此他們將這疫苗擴展到16至45歲的男同性戀者，之後更考慮擴展到男孩。



▲施打子宮頸癌疫苗能夠降低病毒感染的機率，避免罹患子宮頸癌。（圖／記者李毓康攝）



但是HPV疫苗對於「已經感染的人」無效，所以就有人說有性行為的人打疫苗無效。

至於如何避免傳染HPV，除了性伴侶需要專一外，當沒有想要懷孕的時候，就要戴保險套，如果在公共場所時，建議坐式馬桶需要先消毒，若是無可避免接觸到HPV時，增強身體免疫力就可以自動清除，建議要從生活習慣和飲食來增強自我的免疫力。

資料來源：

https://www.bbc.co.uk/news/amp/health-45498024

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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