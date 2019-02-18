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200塊在家驗愛滋！　「自動販賣機、網購」都可買試劑

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愛滋病唾液篩檢試劑。（圖／取自疾管署網站）

▲唾液篩檢試劑可提供民眾自主在家檢驗愛滋病。（圖／取自疾管署網站）

記者趙于婷／台北報導

愛滋篩檢讓不少人難以啟齒，為提高篩檢確診率，相關單位開始販售血液及唾液愛滋自我篩檢試劑，只要200元就可從自動販賣機或是上網訂購取得篩檢試劑，更進一步在台灣科技大學、西門紅樓廣場設置自動販賣機。專家表示，希望民眾可以將篩檢是做保健，且只要將篩檢結果上傳網站，45天後就退還所有費用。

北市聯醫昆明防治中心愛滋病防治組魏孫震組長指出，許多民眾表示，預約匿名篩檢常常遇到工作時間無法配合或想要個人隱私，不想要讓其他人知道自己的檢查結果等需求，因此2019年開始配合中央政策，推廣在家自我篩檢。

魏孫震說，昆明防治中心自107年12月起就開始販售血液及唾液愛滋自我篩檢試劑，每劑200元即可取得，上網登入篩檢結果並完成問卷填寫，還能在45天後退還200元試劑費用。若不方便到防治中心、自動販賣機購買，也可上網預訂，選擇鄰近的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得試劑。

除了自主篩檢之外，若不慎發生可能感染愛滋風險行為，也可以於72小時內至愛滋指定醫院尋求醫生協助，取得暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP），持續28天療程，藉由維持體內足夠的藥物濃度來有效預防愛滋病毒的感染，且目前疾管署也有提供PrEP公費補助計畫，若符合特定條件即可獲得免費補助。

魏孫震提醒，無論是經由何種方式取得愛滋篩檢管道，篩檢本身並沒有預防愛滋效用，仍需在性行為時正確使用保險套及水性潤滑液，才能夠有效保護自己也保護別人，若有任何性病、愛滋病疑或在家愛滋自我篩檢試劑相關疑問，都可撥打台北市性病愛滋諮詢專線（02）2370-3738或至Facebook「當我們同在一起」、「愛在昆明」粉絲專頁詢問。

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關鍵字： 愛滋病 愛滋 愛滋病篩檢 唾液篩檢試劑 昆明防治中心
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