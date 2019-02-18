吃火鍋真的不會胖！　「高蛋白豆漿鍋」零負擔還能增肌

▲想要零負擔的吃火鍋嗎？（影／健健兄弟提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

每次到了過年過節，火鍋一定都是家家戶戶會準備的佳餚。想減肥或是喜歡運動的人都知道，火鍋加了各種的調味料與食材，熱量高得嚇人，每每聽到火鍋都會卻步。今天健健兄弟要和大家分享一種最健康的「高蛋白豆漿鍋」！搭配他們推薦的高蛋白食材，想要零負擔爽爽吃火鍋，下次準備這味準沒錯！

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▲想要運動增肌減脂的人就要吃這味：高蛋白豆漿鍋。（圖／健健兄弟提供，請勿任意使用，以下皆同）

高蛋白豆漿鍋裡面含有滿滿的蛋白質，對於經常運動的人來說，是一種可以增加身體肌肉量的好選擇，在配料的部分還搭配了低GI碳水食材和各種的蔬菜，熱量不高，也能讓大家吃到火鍋料增添飽足感。

▲高蛋白豆漿鍋所需食材。

高蛋白豆漿鍋需要豆漿、高湯、鯛魚片、蒟蒻、花椰菜、大白菜、豆腐、菇類、雞腿肉、冬粉等食材。其中的豆漿可以依照個人的喜好酌量添加，健健兄弟特別強調一定要用「無糖豆漿」，才能吃得更健康。鯛魚片則是火鍋中的精華，蛋白質極高，油脂相對來說也比其肉類少很多。青菜的部分推薦一定要加入「花椰菜」，它含有豐富的硫化物，過年我們總是喝酒吃大餐，吃這樣青菜可以對肝臟的回復有幫助。

▲加入2-3片起司，可以讓豆漿鍋秒變「鮮奶鍋」。

高蛋白豆漿鍋口感較為清甜，因此健健兄弟也提到，如果喜歡重口味的人不妨考慮加入起司片，鈉負擔不多可以為火鍋增添奶香，只需2至3片就能秒變「鮮奶鍋」。起司的脂肪偏多，非常適合吃生銅飲食的人。

▲高蛋白火鍋有增肌功效，搭配健腹器來鍛鍊身體可以練出腹肌。

在吃高蛋白火鍋之餘，健健兄弟建議，如果也能透過健腹器鍛鍊身材，可以練出「冰塊盒腹肌」！



健健兄弟，『職能治療師』與『健身教練』的組合，讓『健身』帶你強化身體肌群，『職能治療』修復你受傷的身體，不只學到健身相關知識技巧，更能把職能治療專業知識內容運用在生活上，現有經營：粉絲團、YouTube頻道