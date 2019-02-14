年後高纖贖罪菜單推爆！輕鬆飲食控制就靠它！ 營養師教你懶人吃法



▲過年天天大魚大肉吃不停，最近掀起年後飲食控制吃法熱潮。（圖／資料照）

生活中心／台北報導



過年必吃的滿桌子油亮亮的豬蹄膀與濃郁的佛跳牆湯品，這些卡路里爆高的經典美食，年過後要忍痛說再見了，現在開始除了收心好好工作，熱量也要控制在正常範圍！改變飲食內容，避開高油高鹽的料理，營養師Ricky就建議幾道「外食族」方便吃的輕食料理，只要到超商所有餐點通通搞定。





▲上班族除了年後收心，如何控制年節吃進的熱量也是門大學問



年後的贖罪祭作戰計畫，很多人剛起步就失敗，該怎麼辦？營養師Ricky建議，日常飲食掌握營養均衡、少油炸，三餐飲食建議控制4個元素攝取：蛋白質、膳食纖維、鈉以及碳水化合物，但是吃飯不能隨隨便便，選擇熱量低的輕食一樣要兼顧豐富性，才不會越吃越無力。他介紹年後開工週菜單，幾款「 7-11冬季贖罪餐 」，熱量大約控制在500～650大卡。不用費心開火烹煮，也能輕鬆飲食控制，深受網友喜愛轉載。





▲7-11冬季贖罪組合Part-1： 200g蒸地瓜+鮮蔬烤雞沙拉+BODYTALK高纖低脂牛乳（圖／取自chang_ricky_life，下同）



沙拉和地瓜是超商很適合做飲食控制的食物，組合搭配起來熱量才544大卡，並有28.2g的蛋白質！營養師Ricky也說搭配生菜沙拉也一定會搭配高纖飲品，使排便更加順暢。







▲7-11冬季贖罪組合Part-2： 石安牧場溫泉蛋+紐澳良烤雞蔬菜捲+BODYTALK高纖低脂牛乳



營養師Ricky舉例，男生平均體重70～80公斤，女生平均體則是50～60公斤，一般人每天所需的蛋白質為1g/kg，換算下來男生大約要吃70公克、女生大約要50公克。



溫泉蛋+蔬菜捲+BODYTALK高纖低脂牛乳輕食組搭配下來熱量622大卡，34g的蛋白質！輕鬆做好飲食營養攝取，如果活動量大，每餐再多加一顆茶葉蛋，營養其實就非常足夠了。







▲7-11冬季贖罪組合Part-3：紐澳良風味鮮蔬烤雞三明治+鹽味毛豆+BODYTALK高纖低脂牛乳



鹽味毛豆熱量191大卡，有15g的蛋白質：是超商補充蛋白質的好物。另外被營養師Ricky力推的「高纖小藍飲」BODYTALK高纖低脂牛乳。主打高纖低脂，一瓶就能輕鬆做好飲食控制。







▲7-11冬季贖罪組合Part-4：經典奮起湖握便當+石安牧場茶碗蒸+BODYTALK高纖低脂牛乳



搭配下來641大卡，並有30.4g蛋白質，這種組合相對飽足感較高，容易餓又想做飲食控制的朋友可以考慮此款搭配！

另外許多人擔心超商的食品鈉含量高，不小心會超標！這份贖罪餐單最貼心的地方就是，把鈉含量考慮進去喔！



此文一PO出立刻引起廣大迴響，網友紛紛蓋樓淚推：「營養師Ricky人怎麼那麼好！」每次逛一輪7-11都不知道要吃什麼，且簡易的計算方式與搭配組合看起來十分澎湃，讓網友們收入口袋直說：「等等就去買！」、「謝謝，以後知道小7吃什麼了」等。控制飲食不一定要吃全素，只要掌握Ricky建議的4大營養原則，也能輕鬆做好健康管理。