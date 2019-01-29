胃食道逆流一直沒改善　檢查發現4公分腫瘤確診「食道癌」

▲切除下來的扁平腫瘤組織。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

80歲黃老先生因為胃食道逆流一直無法改善，到台中童綜合醫院進行胃鏡檢查，才發現食道內有約4公分左右的扁平腫瘤，透過切片檢查後確認罹患第一期食道癌，經內視鏡黏膜下剝離手術，從口將內視鏡與內視鏡電刀伸入食道，逐層剝開與分離正常黏膜組織以及癌症組織，將腫瘤完整切除，且保留完整的食道結構，5天後即出院返家休養。

▲劉博堃醫師呼籲，應戒除菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣。（圖／童綜合醫院提供）

童綜合醫院胃腸肝膽科劉博堃醫師指出，食道癌與飲食習慣有關，菸、酒、檳榔及含亞硝胺類的食物及熱湯熱茶，都是造成食道癌的危險因子。食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，因此臨床上只有少數病人能在早期發現罹患食道癌，且越晚發現罹癌則預後越差，可稱得上是沉默的殺手。

▲內視鏡黏膜下剝離手術進行切除腫瘤細胞。（圖／童綜合醫院提供）

另外，根據衛福部國健署長期的統計資料，50歲以上的男性國人亦是罹癌的高風險族群，劉博堃醫師呼籲，避免食道癌找上門，應戒除菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食；每年按時進行健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率，如果民眾長期感到腹部不適，或喉嚨有異狀，建議至胃腸肝膽科尋求專業醫師的檢查。

▲內視鏡黏膜下剝離手術完成後。（圖／童綜合醫院提供）