6道美味「藥膳年菜」做法公開　高纖低鈉讓全家圍爐養生

▲奇美醫學中心營養科特與該院中醫部合作開發6道藥膳年菜。（圖／奇美醫院提供）

生活中心／綜合報導

農曆春節就快到了，過年夜吃團圓飯的傳統習俗象徵一家團聚圓滿從此除舊布新邁入新的一年。奇美醫學中心營養科特與該院中醫部合作開發6道藥膳年菜，融入中醫師對藥材的專業建議及營養師對食材特性的認知，設計出適合全家大小食用的平補且高纖低鈉的藥膳。

雖說拜物流網購的便利性，年菜外購外送不僅拚創意也拚服務，但美味的餐食中總隱藏健康陷阱，隨便一頓年菜少說也會吃進一天所需的熱量，且除了熱量外其他的調味料或沾醬所含的鈉含量都超標，對身體都是一種負擔。

▲中醫部主治醫師王瑜婷(左起)、營養科組長劉翠娟與中餐廳總廚杜進財。（圖／奇美醫院提供）

飲食養生的概念悠久，如何「健康補、均衡吃」又是另一門學問。奇美醫學中心營養科組長劉翠娟表示，這6道年菜利用中藥材做湯底或調料，可提升餐食的風味，也能達到高纖低鈉的養生目的，更是針對目前多數家庭人口不多所設計，份量適中符合現代養生概念，食不過量可減少食物浪費也免掉過去總是吃剩菜的煩惱。

劉翠娟組長也提醒大家年節團圓氣氛中還是要節制飲食，尤其有慢性病病高血壓、高血脂、糖尿病、痛風民眾，或正在做重控制的人，要注意避免過多調味料、沾醬、餅乾零食、含糖飲料及酒精飲品。

以下就一一介紹各道菜的製作方法與健康特色：

1、金玉滿堂彩—鮮蝦水果盅 (10人份)

▲金玉滿堂—鮮蝦水果盅。（圖／奇美醫院提供）



食材：草蝦90-100克/隻10隻、香吉士10顆、火龍果1顆、奇異果3顆、小番茄10顆、葡萄10顆

調味料：新鮮柳橙汁(50ml)、檸檬汁(10ml)、百香果汁(20ml)、紫蘇葉10張

作法：

1. 先將草蝦去腸泥，川燙煮熟後放入冰水中冷卻撈起備用；

2. 水果洗淨剝皮切成適當大小備用；

3. 將調味料用的所有水果榨汁混合均勻備用；

4. 將所有食材放入盤中，淋上調味料放上紫蘇葉即完成。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 152.7 23.1 0.3 13.0 2.6 151.9

健康特色：

水果入菜加上低脂蝦肉及用新鮮水果調味出的醬汁，可以增加纖維及水果的攝取量，熱量低又可減少一般調味料中的含油量及鈉含量；紫蘇葉性溫，可幫助消化，減少整個餐點的寒性，還能增添風味。

2、歲歲年年增福壽—銀杏長年菜

▲歲歲年年增福壽—銀杏長年菜。（圖／奇美醫院提供）

食材：芥菜心500公克、娃娃菜500公克、紅甜椒1顆、白果60克

調味料：鹽巴一茶匙、太白粉5公克

作法：

1. 將所有食材洗淨切段備用；

2. 鍋中煮滾水加入鹽巴再放入所有食材川燙煮熟，撈起加入白果擺盤；調薄芡淋上芡汁即完成。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 64.8 2.2 2.9 10.3 2.0 219.0

健康特色：

長年菜(芥菜)在年夜飯中是不可或缺的一道菜，代表長壽之意。芥菜含有豐富的ß-胡蘿蔔素、維生素A、多酚類及葉綠素，都具有抗氧化作用可預防氧化傷害；此外，白果味甘性平，煮熟的白果口感綿密，適量食用還可減緩因為多言造成上氣不接下氣的情形。

3、年年有餘益氣湯—蔘耆藥膳鱸魚鍋

▲年年有餘益氣湯—蔘耆藥膳鱸魚鍋。（圖／奇美醫院提供）



食材：鱸魚一尾(900公克)、參鬚(1.5錢/5公克)、紅皮耆(5錢/19公克)、玉竹(5錢/19公克)、

枸杞(2錢/7公克)、紅棗(5枚/15公克)、高麗菜150公克、柳松菇100公克

調味料：米酒(25ml)、生薑(10公克)

作法：

1. 將採買食材洗淨，蔥切小段、薑切片備用；

2. 鱸魚洗淨切片狀備用；

3. 先熬一鍋高湯，將中藥材、薑片放入水中慢火燉煮約1個小時加適量鹽及酒調味；

4. 食用前放入高麗菜、柳松菇及蔥段一起烹煮，再將鱸魚片以涮涮鍋方式稍微涮過即可食用。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 110.8 18.6 1.4 5.2 0.8 57.3

健康特色：

鱸魚肉質軟嫩且富含優質蛋白質和維生素D，搭配參鬚、黃耆及紅棗等眾所皆知的養氣中藥材，以及具有滋養作用的玉竹、明目的枸杞，既補氣血又養眼，此外，利用藥材特殊的香氣可增加湯品鮮甜味，在冷冷的冬天適當的食用，不只暖身，而且還不致於因為補氣而導致口乾舌燥；以涮涮鍋的概念食用也可說是與時俱進，藥膳現代吃法是適合全家人食用的一道湯品；但若正在感冒、腸胃炎的人要小心食用。

4、鳳鳴呈翔慶團圓—黃精杜仲烏骨雞

▲年年有餘益氣湯—蔘耆藥膳鱸魚鍋。（圖／奇美醫院提供）

食材：烏骨雞1隻(1200公克)、黃精(20公克)、紅棗(12公克)、杜仲(7公克)、當歸(15公克)、

花菇5朵

調味料：米酒50ml、生薑6片、鹽0.5茶匙

作法：

1. 烏骨雞去內臟洗淨用滾水川燙備用；

2. 中藥材洗淨瀝乾備用；

3. 將所有材料放入鍋中，加入1500cc的水，燉煮2-3小時即完成。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 273.9 21.7 18.2 3.9 0.6 151.3

健康特色：

自古認為烏骨雞色黑入腎，可溫和補益氣血，搭配補脾腎氣且不致腸胃不適的黃精、養血的當歸、以及強筋骨的杜仲，有補益氣血、壯筋骨之效，可充滿能量的迎接新年。

5、諸事吉祥富貴來—養氣補血暖手豬肋排

▲諸事吉祥富貴來—養氣補血暖手豬肋排。（圖／奇美醫院提供）

食材：豬小排(120公克/支)、黨蔘(7公克)、紅皮耆(11.2公克)、川芎(2公克)、熟地(15公克)、

桂皮(2公克)、當歸(15公克)、紅棗(10枚/30公克)

調味料：米酒25ml、鹽巴0.5茶匙、生薑5片

作法:

1. 豬小排洗淨，加入調味料及中藥材醃製一天；

2. 將已醃製好的食材放入烤箱，烤約40分鐘，盛盤裝飾即完成。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 360.1 21.7 28.0 3.3 0.5 189.6

健康特色：

豬肉味甘鹹平，古人認為適量食用可以強肌健肉，與黨參、黃耆、紅棗搭配可補益中氣，再和熟地、當歸、川芎搭配可益氣生血，而桂皮除了增加菜餚的香氣外，還可溫經通脈，各藥材搭配具有鼓舞氣血的效用，心暖手也暖。

但因內有肉桂，根據衛福部食藥署建議，家有孕婦需慎用；此外，正在感冒發燒或者腸胃炎的人要小心使用；此道菜的烹調方法是將中藥材打碎利用醃製的方式讓藥材入味，再以烤的方式料理，可增加藥膳烹煮的變化性。

6、五行安神步步高升—南瓜五行米糕

▲五行安神步步高升—南瓜五行米糕。（圖／奇美醫院提供）

食材：南瓜900公克、紫米200公克、圓糯米100公克、紅棗10枚(30公克)、龍眼乾(70公

克)、浮小麥(60公克)、乾蓮子(100公克)、枸杞(18公克)、陳皮(10公克)

調味料:米酒30 ml、冰糖20公克

作法：

1. 南瓜從頭部1/4處切開去籽放入烤箱烤熟備用；

2. 紫米、圓糯米洗淨，蓮子用水浸泡30分鐘備用、浮小麥泡水30分鐘備用(水不用倒掉)、龍眼乾剝開以米酒浸泡半小時；

3. 紅棗去子、剝小塊備用；枸杞加熱水泡開約一分鐘撈起備用；

4. 將紫米、圓糯米、紅棗、蓮子及龍眼乾與浸泡的米酒加水放入鍋中蒸30分鐘，之後加入與冰糖攪拌均勻放入南瓜盅即完成。

1人份營養成份分析：

熱量(大卡) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 醣類(公克) 纖維(公克) 鈉(毫克) 252.8 6.5 1.2 54.4 5.0 8.7

健康特色：

龍眼乾可養心血安神，而紅棗、蓮子與浮小麥益氣養血安神，枸杞子補肝明目，南瓜則可益氣潤肺，而糯米溫養胃氣，加入適量的陳皮可去油解膩、促進消化，但容易脹氣者仍建議小心使用；整道料理變化自中醫處理失眠的名方之一「甘麥大棗湯」，期許整年「高枕無憂」。