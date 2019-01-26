為什麼牛排可以選幾分熟，豬排只能吃全熟？

▲牛排可以選擇要幾分熟，豬排卻一定要吃全熟，你知道為什麼嗎？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

▲牛肉可以說是人不可缺少的食物來源，但處理的方式卻是能選擇喜好的熟度。（圖／翻攝自pixabay）

文／生活中心 影、圖／播吧

牛排可以選擇要幾分熟，豬排卻一定要吃全熟，你知道為什麼嗎？先別亂吃，讓蒼藍鴿告訴你料理牛排和豬排的區分，以及裡面可能會造成人吃了就肚子痛的真相。

▲由於牛隻的衛生條件有比較完善的控管，包括圈養和乾草為主的飼料，所以其感染比率會大幅度降低。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

蒼藍鴿說，當牛肉被牛肉條蟲感染，而人吃下未煮熟的牛肉後，其腸道就有可能產生不適感和拉肚子，甚至也會有體重減輕、貧血等症狀出現。但是，由於牛隻的衛生條件有比較完善的控管，包括圈養和乾草為主的飼料，所以其感染比率會大幅度降低，此外，冷凍處理和驅蟲藥都對此寄生蟲非常有效。

▲豬肉條蟲比牛肉條蟲來得可怕，其幼蟲能穿破腸壁，然後造成身體各個部位的感染。

寄生在豬肉上面的叫豬肉條蟲，蒼藍鴿表示，別被它的名字給騙了，豬肉條蟲比牛肉條蟲來得可怕，其幼蟲能穿破腸壁，然後造成身體各個部位的感染，像是在肝臟形成大囊腫，或是寄生於眼睛和大腦，導致失明、癱瘓、意識改變等等，並且它比較難用驅蟲藥根治，也容易在治療途中引發其他的併發症。

▲旋毛蟲的幼蟲會寄生在豬的肌肉組織裡且形成包囊，而當你吃了沒煮熟的豬肉，就會將這些包囊也一併吃下肚子。

蒼藍鴿指出，豬肉還有另一種寄生蟲，稱為旋毛蟲，它的幼蟲會寄生在豬的肌肉組織裡且形成包囊，而當你吃了沒煮熟的豬肉，就會將這些包囊也一併吃下肚子，結果就是肚子痛、拉肚子、嘔吐等症狀。幾個星期後，旋毛蟲就會侵入人的肌肉中，造成肌肉痠痛、全身無力，嚴重的情況還會併發心肌炎或腦炎而死亡。

蒼藍鴿提醒，牛肉的寄生蟲可以從飼養端，以及食品加工端有效地預防，即使不小心被牛肉條蟲感染，後續症狀還是輕微且容易治療，但豬肉條蟲卻是完全相反，不僅沒有辦法根除它，吃了還伴隨著死亡的風險，因此牛肉可以吃三分熟，豬肉就必需全熟才能吃。

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