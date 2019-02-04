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海鮮配啤酒易痛風！　這藥有效但「這些人」千萬別吃

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▲啤酒。（圖／取自pixabay）

▲海鮮配啤酒不忌口容易引發痛風。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

過年期間大魚大肉少不了，晚餐時再搭配幾杯啤酒下肚，更容易導致痛風。藥師提醒，儘管降尿酸藥物有助減緩高普林食物對身體危害，但過去未長期服藥者，千萬別貿然服用，否則體內尿酸濃度一改變，可能引發結晶，導致膝關節腫痛、行動困難等副作用。

台大醫院藥劑部藥師溫明芳說，服藥禁忌百百種，除了應搭配白開水服用外，罹有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者，更應該遵循醫囑服藥，因為隨意停藥可能造成血壓、血脂、血糖控制不佳，引發併發症產生。

若嫌麻煩一次吞太多降血壓、降血糖藥，也可能導致血壓、血糖驟降，造成姿勢性低血壓或意識昏迷，無論前者或後者，都會讓患者暴露在跌倒的風險中，對於摔傷後復原困難的長者而言，尤為禁忌。

膝蓋,膝關節,退化性關節炎,關節退化,關節炎。(圖／達志／示意圖)

▲體內尿酸濃度一改變，可能引發結晶，導致膝關節腫痛。（圖／示意圖／達志影像）

此外，抗凝血劑與人蔘雞湯、蔓越梅汁等交互服用，也可能使療效有所增減，溫明芳建議在服用會影響肝功能的藥物前，應先做好每餐定時定量；燕麥也會使降血脂藥的藥效減低，民眾應按醫囑定時服用。

食藥署藥品組研究員祁若鳳也提醒，若有嚴重症狀應立即就醫，或者到社區藥局在藥師建議下服用指示用藥，千萬不要依賴自行從國外帶回來的藥品。若服用指示藥3天內未改善，就應立即就醫。

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關鍵字： 用藥安全 藥品健康 降尿酸要藥 痛風 海鮮 啤酒
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