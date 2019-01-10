靠肉毒消除年齡痕跡？當心這個成分影響效果！

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農曆新年將至，拿到年終獎金，預留一些發紅包，剩下的錢可以拿來好好疼愛自己，用醫美讓自己亮麗迎新年！在醫美療程中，肉毒桿菌療程可以說是CP值最高的選項，不必等待長久的恢復期，等待幾天很快就可達到變年輕、美麗的需求。

趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長趙彥宇醫師表示，肉毒桿菌素過去主要運用在消除動態紋，例如皺眉紋，是最受歡迎的療程之一，但也因使用的頻率較頻繁，他也提醒大家在接受療程前，記得要確認使用產品的成份組成及品質，以確保安全性。

「複合性蛋白」可能引起抗藥性，導致效果下降或失效

德國Justus Liebig University免疫學教授 Dr. Michael Martin日前受邀來台的分享研究表示，人體的免疫系統可能對未完全純化、帶有複合性蛋白的肉毒桿菌素產生抗體，一開始可能只是出現除皺效果變差，或是維持的時間縮短；本來一個療程可以維持四到六個月，後來可能兩三個月就會發現皺紋又出現。當抗體累積愈來愈多，甚至可能會對肉毒桿菌素完全沒反應、導致療程失效，這就是抗藥性。

▲醫師趙彥宇。

▲醫師Dr.Martin。

Michael Martin教授說，會引起抗藥性的原因很多，包括基因、療程施打的頻率，或使用的肉毒桿菌素產品成份等，雖然目前醫界無法預測哪些人會產生抗藥性，但實驗已經發現，複合性蛋白是造成抗藥性的風險因子之一，因此選擇不含複合性蛋白的肉毒桿菌素施打也能降低抗藥性的發生。



Michael Martin教授提醒，肉毒桿菌素不只是用在醫學美容，也常用在醫療用途，包括治療顏面神經麻痺、嚴重偏頭痛或是肌張力相關疾病，我們無法預知未來自己哪一天會有需要肉毒桿菌素治療疾病的時候，有研究顯示，要排除抗藥性可能要長達三到四年以上！因此建議一開始最好就選擇純淨、不含複合性蛋白的產品，遠離抗藥性的風險。





趙彥宇醫師表示，近年來已經有不少研究發現肉毒桿菌療程可能產生抗藥性，尤其是使用劑量越大、使用次數越頻繁者發生的機率可能較高。他也曾遇過病人前幾次的肉毒桿菌療程效果很好，但是後來幾次卻抱怨除皺效果變差，或維持時間變短，就算增加劑量後，效果也不如預期，明顯就是對肉毒桿菌素產生抗藥性。其實這種狀況，在醫美療程盛行的韓國早就注意到了，因此韓國食品藥物管理署(KFDA)也提醒消費者要注意肉毒桿菌素可能帶來的抗藥性問題。

慎選有台灣和美國FDA認證的純淨肉毒桿菌素產品

之前傳出有消費者赴大陸施打來路不明肉毒桿菌素發生疑似中毒事件，趙彥宇醫師提醒消費者在選擇肉毒桿菌素的品牌時要更慎重。美國食品藥物管理局(FDA)及台灣TFDA對藥品審查設有嚴格的標準，所以建議進行肉毒療程時除了要注意，擁有台灣和美國FDA雙認證，而目前市面上也已有不含複合性蛋白的純淨肉毒產品，慎選使用的產品才能確保長期使用的安全性。