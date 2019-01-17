為什麼患糖尿病不能喝酒？　它能給你的就只有高熱量

▲對人類的社會而言，是一種特殊的飲品，喜怒哀樂都可見酒的參與，酒更多了一份文化色彩。（圖／取自pixabay）

文／井藤英喜

當被診斷出得了糖尿病或糖尿病前期時，特別是男性患者，十之八九會開始擔心：「不能喝酒了！真的從此以後要和酒絕緣了！」酒對人類的社會而言，是一種特殊的飲品，喜怒哀樂都可見酒的參與，比起其他食物，酒更多了一份文化色彩。平日與親朋好友相聚，要開瓶酒來開啟歡樂時光；想要職場的人際關係更順暢，也不能沒有酒作為潤滑劑。還有，很多人對「沒有酒，沒有人生」奉行不渝，不是嗎？他們人生中的最大樂趣便是工作結束後，和志同道合的朋友、同事小酌、暢飲。

如今，一份健檢報告就要奪去他們奉為生存意義的東西，這叫人怎麼能接受？「如果不能喝酒，人生還有什麼意義呢？」病人因而大受打擊的心理，不用多做解釋，人人都能理解。

▲酒除了提供高熱量以外，完全沒有任何營養價值。（圖／達志／示意圖）

酒精零營養卻高熱量，會令人失控，也會損害肝臟

先冷靜一下，讓我們從醫學的角度來看一看酒精究竟為何物。基本上，被診斷出「血糖值偏高的人以及糖尿病高危險群」是禁止飲酒的，已經患有糖尿病的人就更不用說了。即使被允許喝酒，一天最多也不能超過日本酒一合（180毫升）或啤酒一瓶的量，因為酒除了提供高熱量以外，完全沒有任何營養價值。

▲喝酒時容易偏好某些下酒菜，這些菜餚偏偏都屬於高熱量食品，邊喝邊吃，也就吃下了過剩的熱量。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為什麼要「戒酒」和「節酒」？

而且，酒精①會使人胃口大開、飲食過量；②喝醉了就把飲食計劃、血糖控制全部拋在腦後；③酒精還會傷害肝臟，多餘的熱量會轉換成三酸甘油酯（中性脂肪）囤積在體內等等。前述內容都是酒精對健康實質的傷害，難怪糖尿病的專科醫生總是苦口婆心地勸病人戒酒，他們確實有所本。更糟糕的還有，喝酒時容易偏好某些下酒菜，這些菜餚偏偏都屬於高熱量食品，邊喝邊吃，也就吃下了過剩的熱量。高熱量的飲食正是導致糖尿病、糖尿病前期的直接原因。因斷然戒酒而克服糖尿病的案例很多。何不放下手中的酒杯，認真考慮戒酒呢？

本文摘自《血糖〈糖尿病〉完全控制的最新療法》／ 井藤英喜（東京都健康長壽醫療中心院長）／新自然主義