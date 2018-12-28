最好的性愛處方非藥物　而是這兩件事

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文／謝佳君編譯

2018年進入尾聲，不論你是否剛脫單，還是已有交往多年的伴侶，你們的關係都有望在新的一年出現好的改變！儘管每對情侶都不一樣，專家仍提供6招，讓你們感情更緊密，成為人人稱羨的佳偶。

方法一：開口多提問吧

「別再自信你多麼了解另一半，」洛杉磯開業的兩性關係治療師赫利‧里奇蒙（Holly Richmond）說，「尤其對於已經在一起一段時日的伴侶，常常認為自己能夠猜透對方的心，但實際上，有時可能會有讓你意想不到的回答。因此，多問另一半問題吧，說不定會帶給你驚喜。」

「世上沒有蠢問題！」里奇蒙認為，即使只是問問今晚要吃什麼？任何問題都有可能製造機會，讓你重新認識對方。

方法二：工作日時，也要喘口氣

回想一下，你是否每天花10個小時在辦公室、回家後狼吞虎嚥解決晚餐、接著又跳回線上完成工作，直到你累到癱睡？如果你對於這樣的例行公事感到熟悉，「那麼你的性生活勢必也會受到衝擊。」伴侶治療師、ipod「關於性這檔事」廣播頻道的共同作者安潔拉‧史科圖（Angela Skurtu）說。

試著和另一半協議，在例行工作和晚餐之間抽出一些空檔。夜晚時分，不妨多花點時間在另一半身上，會讓你們關係更緊密，「藥物不是最好的性愛處方，而是花時間陪伴情人，同時別忘了劃清工作界線。」史科圖說。

（專家建議，可以來點新花樣，增添閨房情趣。圖片來源：康健資料）

方法三：讓房裡多點新花樣

在佛羅里達開業的臨床性學專家羅倫斯‧西格爾（Lawrence Siegel）提議，不論你在房裡做什麼，都試著來些「助性」的新花樣，增添閨房情趣吧！別擔心這個主意會讓對方不開心，那並不意味著你不滿意另一半或這段關係，而是想來些新體驗或嘗試。

方法四：讓爭執更理性、公平

情侶的關係不會永遠都在熱戀期，爭執無可避免，但重點是如何讓每一次的爭執都能對彼此的關係有正面幫助，「不妨試著用更理性、公平的利基點來討論。」洛杉磯性健康中心臨床指導員亞歷山德拉‧凱塔克斯（Alexandra Katehakis）說。

「暗箭傷人、帶著偏頗的爭執往往來自於辱罵、打斷對方的話、舊事重提、轉移焦點或動輒歸咎於對方，這些都可能破壞你們的關係，」正確的做法應該是平心靜氣地陳述你的想法、感受、以及這件事對你的影響。

凱塔克斯建議，即使究責，陳述感受時也要盡量用「我」這個字眼，少用「你」。例如「我覺得最近我們相處時間不夠多，你怎麼想呢？」「當你把『問題』視為問題，而非『對方』是個問題，你們就能共同解決它，而且都能感受到被重視、傾聽、理解。」

（人們應該對另一半時時充滿感激，並讓對方知道，這對感情的升溫很有幫助。圖片來源：shutterstock）

方法五：時時刻刻心存感激

從此刻起，多表達對另一半的感謝。西格爾建議，每天早上睜開眼時，告訴對方為何和他在一起是如此的美好，「試著想想，當你開啟每天的第一件事是聽到你最關愛的人如此珍視你，會是多麼美好的事。」

研究更發現，和伴侶關係緊密，有助於減少壓力荷爾蒙，例如皮質醇，對於遠離沮喪情緒和失智症也有幫助。

方法六：為晚上精心規劃個別出心裁的約會

西格爾建議，有別於一般的晚餐約會，每個月選定至少一晚，由其中一人安排特別的活動，讓兩人都能夠參與，「而且必須會讓人感到驚喜。」舉例來說，來個泡泡浴，或者事前預約按摩，但假裝你們從未認識。

「無論這場約會最後結果會是如何，都必須註記在你的行事曆上，而且如同商業承諾般，歸類在極重要的事項。」西格爾說。

（資料來源：health）

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