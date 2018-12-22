▲國泰早產兒回家活動，龍鳳胎浤浤。（圖／國泰醫院提供，下同）



記者洪巧藍／台北報導

今年37歲的卞媽媽和船員丈夫育有一對兩歲大的龍鳳胎寶寶，一家人十分幸福，然而卞媽媽其實曾經歷人工生殖、安胎、早產的辛苦歷程。她懷孕21周做高層次超音波時發現「子宮頸閉鎖不全」並已開兩指，胎兒快要滑至產道，趕緊住院安胎實行子宮頸環紮術，且不斷打針吃藥安胎，手腳布滿了100多個針孔，還要忍受藥物副作用，然而在25周時因為羊膜破水，只好讓雙寶提早出生，剛好爸爸跑船靠岸，得以見證寶貝誕生。

在台灣，即使醫療科技逐年的進步，每年仍然有近2萬名早產兒，得提早面對一個艱辛的成長歷程。國泰綜合醫院22日下午耶誕節前夕舉辦年度巴掌仙子早產兒回娘家活動，共有70個家庭，約300人到場參與。

▲龍鳳胎當中的淇淇。

國泰綜合醫院新生兒加護病房主任洪依利表示，卞家的龍鳳胎-淇淇與浤浤已經兩歲，她們的父母結婚後兩年仍無法順利懷孕，於是在國泰醫院進行人工生殖， 在胚胎植入母親子宮時，醫師發現子宮頸旁有個5公分的腺瘤，叮囑將來可能導致子宮頸彈性不好，會因為胎兒的重量，把子宮頸撐開，要特別留心。

之後，在懷孕21周做高層次超音波時，發現「子宮頸閉鎖不全」並已開兩指，胎兒快要滑至產道，趕緊住院安胎實行子宮頸環紮術，因子宮頸環紮術，寶寶在子宮內多待了5個星期長大，並搶時間給媽媽施打了促進胎兒肺部成熟的類固醇，後來在快26周時，因為羊膜破水，只好讓雙寶提早出生，出生體重分是877克與840克的早產兒。

▲國泰早產兒回家活動，兒科加護病房洪依利主任（左）、兒科加護病房廖麗婘護理長（右）與早產兒卞家合影。

淇淇與浤浤出生時，都經歷了早產兒的呼吸窘迫症，開放性動脈導管，敗血症的緊急治療，在國泰醫院新生兒加護病房醫護同仁兩個月盡心照顧後，順利的健康出院，目前兩歲大，長得活潑可愛，視力、聽力與神經發展一切正常。

洪依利也提醒，出生小於1000公克的低體重早產兒容易有肺部心臟發育不全、腦室內出血、視網膜病變、聽力障礙的各項併發症，因此孕婦產前轉診至有新生兒加護病房的高危險妊娠三級負責醫院安胎，可以讓早產兒出生時立即給予適當的處置，減少各項併發症的發生。

▲龍鳳胎淇淇浤浤現在很健康，圖為全家福合照。

▲國泰早產兒回家活動。