免疫系統罷工！6類「地雷食物」惹禍...醫揭抗炎秘訣

▲皮膚炎、乾癬均是免疫系統失衡所引起。（圖／資料照）

記者謝承恩／綜合報導

風濕免疫疾病診斷不易，經常無法掌握治療時間！一但病發，就容易造成患者身心上的煎熬，因此，認識免疫系統失衡的病症，以及透過平日飲食有效對抗發炎，才能少受點折磨。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，身體若是長期處於慢性發炎狀態下，就會造成人體免疫系統失衡，形成免疫系統疾病，造成全身性多器官病變，如系統性紅斑性狼瘡，類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬、乾燥症、硬皮病、皮肌炎、血管炎等。過去治療藥物包括類固醇、消炎止痛藥、免疫調節劑，及免疫抑制劑等，近幾年來各種生物製劑相繼問市，針對自體免疫疾病特有的免疫訊息或分子，不僅可精確瞄準異常的免疫分子，更不會傷害正常細胞。

▲含糖飲料、炸物都會使身體發炎。（圖／記者黃克翔攝）

此外，想要改善身體發炎狀況可是有撇步的，黃靖琇營養師說，透過良好飲食習慣，即能減少發炎反應，像是油鹽拌主食、炸物、零食、含糖飲料、提神飲料、酒等類食物，都是啟動發炎反應的地雷。對身體什麼才算是補？就是把身體欠缼的吃到夠，包括水果類、蔬菜、全穀雜糧、豆魚蛋肉類、乳品、油脂與堅果種子等類，都應均衡攝取。

黃靖琇指出，三餐吃得好又均衡，就是對身體健康最好的投資，包括吃天然食物，少加工，吃全食物，在烹調時要減少破壞營養素的方式，使用清蒸、水煮，才能留住食物原來的營養素。而在吃豆類食物時也要吃原樣，不要去掉外皮，因為那些都是最天然且具有消炎效果，此外，學習判斷食物類別、增加飲食均衡度、選擇全食物、減少加工品或替代品、注意烹調方式，並攝取份量，就能吃得健康又無負擔。