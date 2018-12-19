國一女全面公費施打HPV疫苗　醫師：9價疫苗保護力可達90％

▲107學年度國一女生將可免費接種HPV子宮頸癌疫苗。（採訪撰稿/記者 浦靖祤，攝影剪輯/記者 謝盛帆。）

記者浦靖祤／台北報導

在台灣，每天約有4位女性得到子宮頸癌，而子宮頸癌疫苗可預防HPV病毒感染，大幅降低癌症發生率，讓許多家長願意帶著女兒一同施打，不過這樣的防禦觀念，在台灣HPV公費疫苗即將上路之際，只有不到3成的民眾知道這項政策，甚至對於感染風險和疫苗保護力，還是霧煞煞。

▲107學年度起國一女生可公費施打2價子宮頸癌HPV疫苗。（圖／台灣癌症基金會提供）



台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師表示，針對9到18歲學童以及家長，還有一般民眾，所做的子宮頸癌暨HPV疫苗認知調查顯示，「我們調查人數大概有1 萬1千多人，像是HPV如果要得到感染，是不是在第一次性行為的時候就可能會發生，如果要做預防接種，是不是要越早越好，這方面民眾普遍認知是不足的。」

衛福部國民健康署預計在107 年12月起，補助國一女生免費接種2價子宮頸癌疫苗，針對高致癌型病毒HPV16、18型具有保護力，可預防7成的子宮頸癌。除了公費疫苗之外，也可選擇自費施打4 價或9 價疫苗提高保護力，預防更多類型的病毒感染。

▲台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，9價疫苗的子宮頸癌防護效果可提高到90%。▼子宮頸癌與HPV疫苗認知度調查，顯示9成8民眾支持公費疫苗開打。（圖／台灣癌症基金會提供）



台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，「4價疫苗是加了90%菜花的防護效果，它也可以預防70％的子宮頸癌，9價疫苗除了對菜花有90%的保護效果以外，它把子宮頸癌的防護效果，從70%提高到90%。」李秉穎醫師表示，施打HPV疫苗的關鍵不是年紀，而是在未發生性在為之前，就能做好防範，而且不只是女生，連男生也可以施打。

▲▼醫師建議民眾可依照醫囑加碼防護。（圖／台灣癌症基金會提供）



李秉穎醫師表示進一步說明，4價跟9價疫苗都可以接種在男生，目前國內的適應症都是9到26歲，主要是鼓勵男生接種疫苗，因為男生有了保護力以後，人類乳突病毒不會感染男生，它就不會傳染給女生，可以形成一個群體保護的效果，目前9價疫苗男生女生適用年齡，都是9到26歲。

想要遠離子宮頸癌除了接種疫苗，有性行為的女性，應該定期做子宮頸抹片檢查，有癌前病變也能及早發現及早治療，有了雙重防護，才能避免癌症找上身。