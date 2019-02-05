過年天氣冷颼颼... 中醫師教你自製「天麻藥膳湯」預防小中風

▲單側手腳麻木無力是小中風徵兆。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

天氣是心血管的隱藏殺手，尤其台灣天氣忽冷忽熱，導致中風案例頻傳，但其實許多患者在中風之前其實就發生「小中風」，醫學名叫「短暫性腦缺血發作」。對此，中醫師指出，臨床上常常使用天麻來改善短暫性腦缺血，天麻有助鎮靜和增加腦血流量，平時也可自製「天麻杏鮑菇雞湯」當作藥膳使用。

中醫師周宗翰指出，小中風症狀包含突然出現單側手腳麻木無力、頭暈、耳鳴、視力模糊、口齒不清或突然失去平衡感持續時間僅數分鐘至1小時左右，但大部分的人在24小時內會完全消失，因症狀出現時間很短暫，馬上又恢復正常，以致讓許多人忽略其重要性。

但其實小中風可以當作是一種腦中風的前兆看待，未來中風的機率會比一般人要高上許多倍。周宗翰說，如果本身又有腦中風危險因子，如高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸或心血管疾病，更要提高警覺。

在中醫觀點，會使用「天麻」來改善短暫性腦缺血，天麻對手腳麻木、頭暈和耳鳴方面，有不錯的緩解功效。周宗翰進一步指出，小中風就是因為整體循環出現障礙，容易有神經抽搐、肢體麻木、半身不遂等神經方面的問題，天麻有不錯的調節作用，可促進腦部的血液循環，有助大腦神經系統保護和調節，是常用在頭腦保健的藥材。

而天麻也可以當作藥膳使用，建議可自製「天麻杏鮑菇雞湯」。周宗翰說明，杏鮑菇含豐富纖維，黑木耳有活血、防止血管硬化的效果，高纖維與膠質還能促進腸胃蠕動、改善便秘，因此它在中藥裡也被稱為血管清道夫，老年人和心血管疾病與肥胖的人特別適合這道湯。

【天麻杏鮑菇雞湯】

材料：天麻10克、杏鮑菇500g、黑木耳50克老母雞一隻、水4000c.c.、薑片蔥段適量、胡椒粉、鹽8克。

做法：

1.天麻提前用清水浸泡半小時。

2.杏鮑菇、黑木耳沖洗乾淨，切片備用，老母雞切塊。

3.加入4000c.c.水，下杏鮑菇、黑木耳、老母雞、薑片蔥段大火煮到滾，開蓋沸騰5分鐘。

4.因為天麻久煎無力，所以轉文火候再下天麻，燉1個小時，加鹽和胡椒調味就可以食用。

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