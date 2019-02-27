膠囊殼是用什麼做的呢？

▲膠囊也可以保護有效成分進入腸胃道中，減少成分對食道造成的刺激。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

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為什麼許多保健食品或者是藥品都是以膠囊的形式供給呢？ 膠囊可以將較苦澀、味道較不好接受的成分包裹，人們就不會因味道而影響服用的意願，以及避免粉狀成分在吞食過程中跑入呼吸道而引起不適，此外，膠囊也可以保護有效成分進入腸胃道中，減少成分對食道造成的刺激。

但什麼樣特性的原料才適合作為膠囊殼呢？首先膠囊殼必須在常溫維持固態，之後進到身體因環境溫度提升而溶解，才能使有效成分釋出被人體吸收，因此需要符合這樣的條件，才能作為製成膠囊殼的原料。

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▲目前所使用的膠囊殼，大部分是以「明膠」製成。（圖／取自免費圖庫pixabay）

目前所使用的膠囊殼，大部分是以「明膠」製成，明膠也稱作吉利丁，是製作果凍、慕斯等甜點的重要原料，明膠主要是由動物的結締組織、骨骼提煉而來，屬於動物性蛋白質，所以大部分的膠囊殼都屬於葷食。因此有許多素食者會將膠囊打開直接服用，避免吃到葷食的膠囊殼，但這樣的方式容易影響到有效成分的功效。為了解決這樣的問題，現在也有特別標榜素食者可食用的膠囊，它便是以植物的纖維素提煉而成。

不論是明膠製成還是植物纖維素提煉，以膠囊形式供應的保健品及藥品，需要在膠囊的形式之下服用，才能使有效成分發揮最大效果，同時也是對我們食道、氣管的保護喔！

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