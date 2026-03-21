只是鼻塞！醫揪「極微小不對稱」竟是鼻咽癌　4大警訊千萬別拖

▲童寶奎醫師從「極輕微的不對稱」中，揪出第一期鼻咽癌。（圖／童寶奎醫師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

耳鼻喉科醫師童寶奎分享，一名中年患者長期鼻塞，飽受慢性鼻竇炎困擾，原以為只是普通發炎，沒想到以內視鏡檢查時，發現右側鼻咽部有一抹極輕微的「不對稱」，雖然他並無流鼻血、耳鳴或頸部腫塊等典型症狀，但切片後結果真的是鼻咽癌，且因發現得早，屬於極早期的第一期。

童寶奎醫師在粉專「童寶奎醫師的健康教室」中分享這名個案。他提到，透過內視鏡檢查時，發現患者除了鼻竇發炎外，也注意到右側鼻咽部有一點不對稱，「那並不是一個隆起的腫瘤，外觀看起來甚至很平凡，脖子也摸不到任何腫塊。」他心中的警鈴卻響了。

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童寶奎直言，這份敏銳度來自於過去在台北榮總受訓時，老師不斷叮嚀：「鼻咽癌是台灣人的國病，任何一點點的不對稱，都要看進骨子裡。」這份教導早已刻進他的醫療直覺。再請患者回診追蹤後，那處不對稱依然存在，醫師當下果斷建議：「為了保險起見，我們在門診直接做個切片。」

切片後3天，病理科醫師在正式報告送達前，驚訝地致電予童寶奎詢問：「你是怎麼發現的？那塊組織這麼小，但真的是鼻咽癌。」得知結果後，童寶奎心中感到慶幸，因為腫瘤極小、脖子也未見淋巴結腫大，臨床上屬於極早期的第一期，「這份早發現，代表的是極高的治癒率，以及更輕微的放療副作用。」

「專業不只是看病，更是看沒人注意到的細節。」童寶奎指出，鼻咽癌初期症狀非常不明顯，可能僅表現為單側鼻塞或耳悶感。他特別叮嚀，若民眾出現以下「4大徵兆」，務必尋求專業耳鼻喉科醫師檢查。

1.脖子有腫塊

2.單側鼻塞

3.單側耳悶感。

4.痰中帶有血絲

童寶奎也呼籲，檢查時發現不對稱並不代表一定是癌症，但保持謹慎永遠是保護健康最好的藥方。